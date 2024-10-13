Karpaz’da “Kuş Göç Araştırma İstasyonu” kuruldu

Karpaz bölgesinde kurulan Kıbrıs’ın ilk Kuş Halkalama İstasyonu, göçmen kuşların davranışlarını, sağlık durumlarını ve göç rotalarını detaylı bir şekilde izlemek üzere faaliyete geçti. Taşkent Doğa Parkı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, istasyonun faaliyetlerine başladığı duyuruldu.

Taşkent Doğa Parkı’ndan yapılan açıklama şöyle:

“Dünya Göçmen Kuşlar Gününe özel bir haberimiz var; Karpaz Kuş Göç Araştırmaları İstasyonu kuruldu!

Kıbrıs’ın konumu, yüzlerce kuş türünün göç rotaları üzerinde önemli bir durak noktası haline getirmektedir. Her yıl milyonlarca kuş, binlerce kilometrelik bir yolculuk yapar ve bu göç sırasında Kıbrıs’ı enerji depolamak ve dinlenmek için kullanır. Karpaz bölgesinde kurulan Kıbrıs’ın ilk Kuş Halkalama İstasyonu, bu göçmen kuşların davranışlarını, sağlık durumlarını ve göç yollarını detaylı bir şekilde izlemek amacıyla hizmete girmiştir.

Doğa Park çatısı altında çalışmalar yürüten Kıbrıs Yaban Hayat Araştırma Enstitüsü tarafından başlatılan bu girişim, özellikle Doğu Avrupa göç yollarının Doğu Akdeniz bölgesinde, daha önce yetersiz kalan kuş göçü araştırmalarını kapsamlı bir şekilde ele almaktadır. Bu amaçla, KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı ve KKTC Çevre Koruma Dairesi’nin izinleri ile Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ve Kuş Araştırmaları ve Çevre Eğitimi Derneği ile iş birliği protokolleri imzalanmış, üç kurumdan uzmanlar içeren bir ekip ile göç araştırmalarına başlanmıştır.

İstasyon, kuşların bacaklarına onlara zarar vermeyecek bir şekilde takılan birbirinden farklı seri numaralı metal halkalar kullanarak, kuşların göç yolları, kışlama alanları ve üreme yerleri gibi yaşamsal verileri toplamaktadır. Bu veriler, kuş türlerinin korunması ve yaşam alanlarının yönetimi için hayati öneme sahiptir. Araştırmacılar, yakalanan kuşların belli metodolojide ölçümlerini almakta ve kısa sürede doğaya salmaktadır. Böylece, elde edilen veriler doğa koruma planlamalarının daha sağlıklı yapılmasına katkı sağlayacak ve Kıbrıs’ta ki yaban hayatının korunmasına önemli ölçüde destek olacaktır. Bu çalışmaların bilimsel değeri olabilmesi için düzenli ve uzun soluklu bir şekilde yürütülmesi gerekmektedir.

Ayrıca, istasyonun kurulmasıyla, çocuklara yönelik doğa eğitimleri verilerek, gelecek nesillerin çevre bilincinin artırılması hedeflenmektedir.

Kıbrıs’ın doğal güzelliklerini korumak ve yaban hayatını daha iyi anlamak için başlatılan Kuş Halkalama İstasyonu projesine destek olun! Siz de bu değerli çalışmaya destek olabilir, gönüllü olabilir veya bağışta bulunarak kuşların korunmasına katkıda bulunabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Her bir katkınız, bu önemli çalışmanın devam etmesi için büyük bir fark yaratmaktadır. Haydi, siz de bu global çabanın parçası olun ve Kıbrıs’ın muhteşem yaban hayatını koruma misyonumuzu destekleyin.”