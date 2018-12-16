Kasulidis: “Çözümsüzlük halinde olduğumuz gibi kalmayacağız”

Kasulidis müzakerelerin yeniden başlama ve müzakereler aracılığıyla nihai bir anlaşmaya varılma yolunun yeniden açılması için belirleyici unsurun her iki tarafın da Guterres Çerçevesi’nin 6 maddesini net şekilde taahhüt etmesi olduğunu söyledi.

Güney Kıbrıs’ın eski Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, “Çözüm bulmamız yetmez, uygulamak için Kıbrıslı Rumların ve Kıbrıslı Türklerin birbirine güvenmesi lazım” dedi ve ekledi: “Çözümsüzlük halinde olduğumuz gibi kalmayacağız çünkü olgular statik değil ve iki devlet yoluna gireceğiz.”

Kasulidis, Alithia gazetesine verdiği ve gazetenin bugünkü sayısında “Çerçeve’nin 6 Maddesinde Ortak Taahhüt” başlığıyla manşete çektiği özel söyleşide, müzakere ve anlaşma yolunun yeniden açılmasının zaruri ön şart olduğuna vurgu yaptı, “çözümsüzlük halinde olduğumuz gibi kalmayacağız çünkü olgular statik kalmayacak ve iki devlet yoluna gireceğiz” uyarısında bulundu.

Kasulidis müzakerelerin yeniden başlama ve müzakereler aracılığıyla nihai bir anlaşmaya varılma yolunun yeniden açılması için belirleyici unsurun her iki tarafın da Guterres Çerçevesi’nin 6 maddesini net şekilde taahhüt etmesi olduğunu söyledi.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs geçici danışmanı Jane Holl Lute’un referans şartları aracılığıyla netleştirmeye çalışacağı ana meselelerden birinin de Kıbrıs Türk ve Rum taraflarının Guterres Çerçevesi’ni taahhüt etmeleri ve çerçevenin 6 noktasını her ikisinin de aynı şekilde mi yorumladığının netleştirilmesi olduğunu belirtti.

Kasulidis, Lute’un buna ilaveten, bugüne kadar uzlaşılanların yeniden teyit edilmesine ve diplomatik dilde “the way forword” denilen, müzakerelerin nasıl ilerleyeceğine dair bir anlaşma elde etmeye çalışacağı kanaatini ortaya koydu. Eski bakan, Kıbrıs sorununda olumlu bir gelişmenin, BM Genel Sekreteri’nin, referans şartlarıyla ilgili çabaların sonucu temelinde vereceği karara bağlı olduğuna da dikkat çekti.