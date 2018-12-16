  • BIST 90.529
  • Altın 213,679
  • Dolar 5,3738
  • Euro 6,0725
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAİngiltere Brexit'i tek taraflı iptal edebilir

Kasulidis: “Çözümsüzlük halinde olduğumuz gibi kalmayacağız”

»
Kasulidis müzakerelerin yeniden başlama ve müzakereler aracılığıyla nihai bir anlaşmaya varılma yolunun yeniden açılması için belirleyici unsurun her iki tarafın da Guterres Çerçevesi’nin 6 maddesini net şekilde taahhüt etmesi olduğunu söyledi.
Kasulidis: “Çözümsüzlük halinde olduğumuz gibi kalmayacağız”

Güney Kıbrıs’ın eski Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, “Çözüm bulmamız yetmez, uygulamak için Kıbrıslı Rumların ve Kıbrıslı Türklerin birbirine güvenmesi lazım” dedi ve ekledi: “Çözümsüzlük halinde olduğumuz gibi kalmayacağız çünkü olgular statik değil ve iki devlet yoluna gireceğiz.”

Kasulidis, Alithia gazetesine verdiği ve gazetenin bugünkü sayısında “Çerçeve’nin 6 Maddesinde Ortak Taahhüt” başlığıyla manşete çektiği özel söyleşide, müzakere ve anlaşma yolunun yeniden açılmasının zaruri ön şart olduğuna vurgu yaptı, “çözümsüzlük halinde olduğumuz gibi kalmayacağız çünkü olgular statik kalmayacak ve iki devlet yoluna gireceğiz” uyarısında bulundu.

Kasulidis müzakerelerin yeniden başlama ve müzakereler aracılığıyla nihai bir anlaşmaya varılma yolunun yeniden açılması için belirleyici unsurun her iki tarafın da Guterres Çerçevesi’nin 6 maddesini net şekilde taahhüt etmesi olduğunu söyledi.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs geçici danışmanı Jane Holl Lute’un referans şartları aracılığıyla netleştirmeye çalışacağı ana meselelerden birinin de Kıbrıs Türk ve Rum taraflarının Guterres Çerçevesi’ni taahhüt etmeleri ve çerçevenin 6 noktasını her ikisinin de aynı şekilde mi yorumladığının netleştirilmesi olduğunu belirtti.

Kasulidis, Lute’un buna ilaveten, bugüne kadar uzlaşılanların yeniden teyit edilmesine ve diplomatik dilde “the way forword” denilen, müzakerelerin nasıl ilerleyeceğine dair bir anlaşma elde etmeye çalışacağı kanaatini ortaya koydu. Eski bakan, Kıbrıs sorununda olumlu bir gelişmenin, BM Genel Sekreteri’nin, referans şartlarıyla ilgili çabaların sonucu temelinde vereceği karara bağlı olduğuna da dikkat çekti.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Macaristan ile Kıbrıs Cumhuriyeti arasında enerji alanında işbirliği mutabakatı imzalanacak14 Aralık 2018 Cuma 14:45
  • Anastasiadis Britanya Başbakanı May ile Kıbrıs’taki Britanya üslerini görüştü14 Aralık 2018 Cuma 11:50
  • Rum Kesiminde Diaspora konulu üçlü görüşme yapıldı13 Aralık 2018 Perşembe 20:15
  • Neofitu Akel’e yanıt verdi13 Aralık 2018 Perşembe 14:55
  • Duncan: “Güvenlik konusunda seçeneklere açığız”13 Aralık 2018 Perşembe 14:45
  • Anastasiadis: “Dış bağımlılıklar olmadan çözüm”13 Aralık 2018 Perşembe 14:40
  • “Lute Kıbrıs’a anlaşma taslağıyla gelecek”13 Aralık 2018 Perşembe 14:35
  • Anastasiadis: Avrupa’nın çözüme katkı koyma görevi var12 Aralık 2018 Çarşamba 18:25
  • Çavuşoğlu ile görüşme “Kilit”12 Aralık 2018 Çarşamba 14:45
  • Papadopulos Lillikas ile görüştü12 Aralık 2018 Çarşamba 14:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti