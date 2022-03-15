Kasulidis: Güven Yaratıcı Önlemler daha sonraki bir aşamaya ertelendi

Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, Güven Yaratıcı Önlemlerin (GYÖ) ileriye götürülmesinin daha sonraki bir aşamaya ertelendiğini söyledi.

Haravgi gazetesinde “GYÖ’ler de Bir Sonraki Duyuruya Kadar Rafa Kalktı” başlığıyla yer alan habere göre, GYÖ’lerin ileriye götürülmesinin Ukrayna’da yaşanan gelişmelerden ötürü daha sonraya ertelendiğini ifade eden Kasulidis, Kıbrıs Haber Ajansı KİPE’ye yaptığı açıklamada, GYÖ’lerin ileriye götürülmesi için harekete geçmesi beklenenlerin, Ukrayna’daki savaş yüzünden faaliyetlerini daha sonraki bir aşamaya ertelediklerinin açık olduğunu ifade etti.

Ankara’nın Rusya aleyhindeki yaptırımlar karşısındaki tutumu konusunda ise, buna müsamaha gösterilmesine devam edilmesinin Rum kesimini şaşırttığını öne süren Kasulidis, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un Türkiye ziyaretini de değerlendirerek, İsrail-Güney Kıbrıs ilişkilerinin bundan etkilenmediğini ifade etti.

AB Dış İlişkiler Konseyi’nin her toplantısında, Türkiye’nin, Rusya aleyhindeki yaptırımlara uymama ihtimali konusunda uyarıda bulunduklarını, öte yandan Türkiye’nin NATO üyesi ve AB katılımına aday ülke olarak yaptırımlara uymakla yükümlü olduğunu savunan Kasulidis, Türkiye’nin bu tutumu konusunda, ABD, Birleşik Krallık, Fransa’ya ve aynı zamanda kısa süre önce gönderdiği mektupla, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’e şikâyette bulunduğunu dile getirdi.

Kendilerini şaşırtan şeyin, Türkiye’nin bu tutumuna müsamaha gösterilmesine devam edilmesi olduğunu ve şu anda bu konuda bir sessizlik hâkim olduğunu öne süren Kasulidis, yaşanan gelişmelerin enerji sektörüne etkileri konusunda ise, Paris’te gerçekleştirilen gayriresmi zirve toplantısında yapılan açıklamalara atıfta bulundu.

Ankara’nın Ukrayna krizi konusunda talep ettiği arabulucu rolü konusunda ise, Türkiye’nin jeostratejik rolünün coğrafi konumu, büyüklüğü aynı zamanda bölgesel ve uluslararası düzeyde oynamaya çalıştığı rol dolayısıyla her daim önemli olduğunu ifade eden Kasulidis, Türkiye’nin şu an Ukrayna krizi konusunda talep ettiği rolün, kendisine ek bir değer katacağını düşünmediğini öne sürdü.

Avrupa Birliği’nin, enerji konusunda Rus doğal gazından bağımsız olunması gerektiğini kabul etmesine rağmen, niyetin şu anda bu piyasadan kopmak olmadığını ifade eden Kasulidis, bunun ise, Avrupa’nın ihtiyacı olan oranların, mevcut ihtiyaçlarından çok daha büyük olmasından kaynaklandığını belirtti.

Kasulidis, bundan ötürü, enerji bağımsızlığının yenilenebilir enerji kaynakları aracılığıyla sağlanmasının, 2027 yılına kadar elde edilmesinin beklendiğini sözlerine ekledi.

Gazete, Rum Dışişleri Bakanlığının dün bir açıklama yaparak, Ukrayna’daki Mariupol kentindeki kuşatmanın derhal kaldırılmasını istediğini de ekledi.