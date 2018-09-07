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Katolik Kiliselerindeki çocuk istismarlarının ardı arkası kesilmiyor

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New York Başsavcısı Barbara Underwood'un, cinsel istismar iddiaları ile ilgili soruşturma kapsamında eyaletteki 8 Roma Katolik piskoposunu ifade vermeye çağırdığı bildirildi.
Katolik Kiliselerindeki çocuk istismarlarının ardı arkası kesilmiyor

Amerikan medyasında yer alan ve soruşturma hakkında bilgisi olan bir kaynağa dayandırılan haberlere göre, Başsavcılığın piskoposlara gönderdiği çağrıda cinsel suistimal iddiaları, kurbanlara yapılan ödemeler ve kilise içinde yapılan incelemelerde ortaya çıkan bulguları içeren dokümanlar bulunuyor.

Underwood'un ofisinin, kilisenin suistimal raporlarına cevabını içeren bir sivil soruşturma yürüttüğü ve bu konuda cezai soruşturma yürütmeye veya tahkikat heyeti toplamaya yetkili yerel savcılara da ulaştığı kaydedildi.

Öte yandan ifadeye çağrılan kilise yetkilileri ise soruşturma sürecinde başsavcı ile iş birliği yapacaklarını açıkladı.

Duyuru, yaklaşık üç hafta önce Pensilvanya'da tahkikat heyeti soruşturmasının yüzlerce papaz tarafından binden fazla çocuğa yönelik yaygın cinsel tacizde bulunulduğu açıklamasından sonra geldi.

ABD'DE BİNDEN FAZLA ÇOCUĞA İSTİSMAR

ABD'nin Pensilvanya Başsavcısı Josh Shapiro, iki yıllık bir soruşturmanın ardından çocuklara yönelik cinsel istismarların, Pensilvanya ve Vatikan'daki kıdemli kilise yetkililerince ''sistematik'' bir şekilde örtbas edildiği sonucuna ulaştıklarını söylemişti.

Tahkikat jürisi ise 300'den fazla rahibin 1950'lerin ortalarından beri çocukları istismar ettiğini belirterek, Roma Katolik Kilisesine bağlı yüzlerce rahibi binden fazla çocuğa cinsel istismarda bulunmakla suçlamıştı.

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