KAV, İlkokullar Arası Atık Pil Toplama Yarışması Düzenliyor

KAV’dan yapılan açıklamaya göre, etkinliğe katılacak okullar 1 Kasım 2020 – 1 Şubat 2021 tarihleri arasında atık pil toplayacaklar ve yarışma sonunda toplanan piller KAV’a teslim edilecek. En çok pil toplayan ilk 3 okul çeşitli ödüller kazanacak.
KAV yetkililerinden aldığımız bilgiye göre Milli Eğitim Bakanlığının onayı ile gerçekleşecek etkinlik sayesinde çocuklara çevrenin sağlık üzerindeki önemi aktarılırken çevreyi temiz tutmaları da sağlanacak.
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