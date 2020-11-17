KAV, İlkokullar Arası Atık Pil Toplama Yarışması Düzenliyor

KAV’dan yapılan açıklamaya göre, etkinliğe katılacak okullar 1 Kasım 2020 – 1 Şubat 2021 tarihleri arasında atık pil toplayacaklar ve yarışma sonunda toplanan piller KAV’a teslim edilecek. En çok pil toplayan ilk 3 okul çeşitli ödüller kazanacak.



KAV yetkililerinden aldığımız bilgiye göre Milli Eğitim Bakanlığının onayı ile gerçekleşecek etkinlik sayesinde çocuklara çevrenin sağlık üzerindeki önemi aktarılırken çevreyi temiz tutmaları da sağlanacak.