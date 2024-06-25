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Kavurucu sıcaklar etkili oluyor…

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Meteorolojiye göre, hava sıcaklığı hafta boyunca 37-40 derece dolaylarında olacak.
Kavurucu sıcaklar etkili oluyor…

Meteoroloji Dairesi’nin 25 Haziran-1 Temmuz tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemiyle sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak.

Hafta boyunca hava genellikle açık ve az bulutlu olacak. Bugün, yarın ve perşembe günleri sabah saatlerinde yer yer sis görülecek.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 37-40 ve sahillerde 33-36 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvete esecek.

 

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