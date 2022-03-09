  • BIST 2.045,11
  • Altın 936.384
  • Dolar 14.622
  • Euro 16.1481
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Araştırma Yapmak İçin Bazı Bölgelere Erişimi Olmadığı İddia Edildi

» »
Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Araştırma Yapmak İçin Bazı Bölgelere Erişimi Olmadığı İddia Edildi
Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Araştırma Yapmak İçin Bazı Bölgelere Erişimi Olmadığı İddia Edildi

Rum basınında bugün yer alan bir habere göre, kayıp şahısların tespitiyle ilgili araştırmalar için KKTC’deki askeri bölgelere “sorunsuz bir şekilde erişmek isteyen” Güney Kıbrıs’ın, Kayıp Şahıslar Komitesi'nin olası veya bilindik gömü yerlerine erişimiyle ilgili sorunların, 2022 yılının Ocak ayında Lapta’da meydana gelen olayın da gösterdiği gibi, yalnızca bu bölgelerle (askeri) sınırlı olmadığı iddiasında bulunduğu haber verildi.

Alithia gazetesi, “KŞK’nın Araştırmalara Erişiminde Problem” başlığıyla yer verdiği haberinde, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin üç gün sürecek toplantısının dün Strazburg’da başladığını ve toplantı sırasında, Güney Kıbrıs’ın “Türkiye aleyhindeki 4’üncü devletlerarası başvurusundaki” karar aynı zamanda “Varnava ve diğerleri” davasındaki karar temelinde, kayıplar konusunun da ele alınmasının beklendiğini haber verdi.

Türk tarafının Strazburg’a gönderdiği muhtırayla iki kararın denetiminin kapatılmasını istediğini yazan gazete, Rum tarafının ise kısa süre önce Avrupa Bakanlar Komitesine gönderdiği muhtırayla, Kayıp Şahıslar Komitesinin askeri ve askeri olmayan bölgelerde karşılaştığı problemlere işaret ederek, derhal bu bölgelere sorunsuz erişim istediğini haber verdi.

Muhtıraya göre, 2019 yılının Aralık ayından 2021 yılının Mart ayına kadar KKTC’deki olası gömü noktalarını teşkil eden 30 ek “askeri bölgeden” toplam 7 bölgede kazılar yapıldığını yazan gazete, 2021 yılının Mart ayından 2022 yılının Mart ayına kadar ise diğer 7 bölgede kazılar yapıldığını belirtti.

Gazete Rum kesiminin, erişim problemlerinin yalnızca askeri bölgelerle sınırlı olmadığını iddia ettiğini ve Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin 2021’in Mart ayında gerçekleştirdiği toplantısında, komitenin dikkatine “Mia Milia” (Haspolat), “Ekzo Metohi” (Düzova) ve “Lapithos”ta (Lapta) 2 olmak üzere toplam 4 durumda, erişim engeliyle karşılaşıldığına atıfta bulunulan dört konuyu getirdiğini ifade etti.

Rum tarafının muhtırada “2022 yılının Ocak ayında, Lapta’da bulunan olası bir gömü yerine erişim izni verilmediğini ve izin verilmemeye de devam ettiği” iddiasında bulunduğunu da yazan gazete, Rum tarafının, KKTC’de askeri olmayan bölgelere sorunsuz erişime izin verecek mekanizmaların yaratılması hususunda hiçbir ilerleme olmadığını savunduğunu da iletti.

Güney Kıbrıs’ın Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nden, Türk makamlarını, Avrupa mahkemesinin ilgili davalarda hükmettiği tazminatı faiziyle birlikte ödemeye, aynı zamanda “Varnava ve diğerleri” davasıyla ilgili tazminatlar konusundaki ara kararı kabul etmeye çağırmasını istediği de belirtildi.

Gazete, KKTC’deki askeri bölgelere sorunsuz erişimin haricinde, Türkiye’nin olası gömü yerleri ve kemiklerin yerlerinin değiştirilmesi konusunda, raporlarda ve askeri arşivlerinde yer alan bilgileri vermesine dair talebin yinelendiğini de ekledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney’de 3 Bin 695 Yeni Vaka 5 Kişi Hayatını Kaybetti08 Mart 2022 Salı 22:01
  • Rum Basını, Güney Kıbrıs’ta Meydana Gelen Bazı Polisiye Olaylara Yer Verdi08 Mart 2022 Salı 21:04
  • Omiru’ya Göre Türkiye Konfederasyon İstiyor08 Mart 2022 Salı 20:51
  • Limasol’da Bir Rus Kadına Saldırı08 Mart 2022 Salı 20:38
  • Güney’de Safepass Kullanımında Değişiklikler08 Mart 2022 Salı 20:27
  • DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun Covıd-19 Testi Pozitif08 Mart 2022 Salı 20:11
  • Slovenya Cumhurbaşkanı Güney Kıbrıs’ı Ziyaret Edecek07 Mart 2022 Pazartesi 16:27
  • Güney Kıbrıs’taki Bir Ankete Göre Rusya’nın İşgali İle Barış Harekatı Arasında “Büyük Benzerlik Var”07 Mart 2022 Pazartesi 15:49
  • Sharma Anastasiadis’ten “Doğru İçerikli Mektup” Talep Etti06 Mart 2022 Pazar 15:13
  • Kasulidis: Türkiye’nin AB Kararını Suistimal Etmesi Durumunda Şikayet Etmeye Hazırız06 Mart 2022 Pazar 15:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti