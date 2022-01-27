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Kayseri' de ''Fotoğrafları ve Kendi Sözleri İle Yaşamı; Rauf Raif Denktaş Sergisi'' Açıldı

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Kayseri' de ''Fotoğrafları ve Kendi Sözleri İle Yaşamı; Rauf Raif Denktaş Sergisi'' Açıldı
Kayseri' de ''Fotoğrafları ve Kendi Sözleri İle Yaşamı; Rauf Raif Denktaş Sergisi'' Açıldı

Cumhurbaşkanlığı’nın girişimiyle Mine Kar ve Cem Kar tarafından hazırlanan “Fotoğrafları ve Kendi Sözleri ile Yaşamı; Rauf Raif Denktaş Sergisi” Kayseri’de açıldı.

Sergi açılışı, bugün yaşasaydı 98 yaşında olacak olan Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın doğum gününde yapıldı.

Açılış, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımıyla Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

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