Kazakistanlı üç sanatçının sergileri Bakan Üstel tarafından açıldı

Kazakistanlı üç sanatçının sergileri Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel tarafından açıldı.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırlanan Umirbek Tleuliyev’e ait “Boğalar” adlı 36 eserden oluşan sergi, Pyotr Kishkis’e ait “Hislerin Kronikleri” adlı 18 eserden oluşan sergi ve Guldana Zhurkabayeva’ya ait “Elektik Ben” adlı 32 eserden oluşan serginin açılışları bu sabah yapıldı.

YDÜ’den verilen bilgiye göre, açılışa, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel’le birlikte, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli, Başbakanlık Başdanışmanı Ahmet Savaşan, Turizm ve Çevre Bakanı Özel Kalem Müdürü Batu Beyit, rektör yardımcıları, dekanlar, enstitü müdürleri, öğretim elemanları ve sanatçılar katıldı.

Açılışta sırasıyla Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Kazak sanatçılar Umirbek Tleuliyev, Pyotr Kishkis ve Guldana Zhurkabayeva ile Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel tarafından kişisel sergileri açılan Kazakistanlı sanatçılar Umirbek Tleuliyev’e Alasya ödülleri kapsamında uluslararası resim ustaları Uluğ Beg ödülü, Pyotr Kishkis ve Guldana Zhurkabayeva’ya Gümüş Anahtar Onur Ödülü takdim edildi.

Sergiler 10 Ocak tarihine kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi İrfan Günsel Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda ziyaret edilebilecek.