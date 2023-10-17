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KEMPO milli takımı başarılı derecelerle döndü

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KEMPO milli takımı başarılı derecelerle döndü
KEMPO milli takımı başarılı derecelerle döndü

KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyonu Milli takımı Antalya’da gerçekleştirilen İKF (Kempo Federasyonu) Avrupa ve Asya şampiyonasında elde ettiği başarılı derecelerle dikkat çekti. 9-13 Ekim tarihleri arasında Türkiye’nin Antalya şehrinde gerçekleştirilen ve iki şampiyonanın bir arada yapıldığı İKF Kempo Avrupa ve Asya şampiyonasına katılan Kempo milli takım sporcuları şampiyonada 3 Altın, 3 Gümüş, 7 Bronz toplamada 13 madalya kazanarak önemli bir başarı elde etti.     

 

Kempo Milli Takım Kafilesi

Kempo Savunma Sporları Federasyonu Kempo milli takım kadrosunda Lalin Ünlüsoy, Nehir Perçin, Büşra Turan, Kemal Delibaş, Arda Tıraki, antrenör Cuma Öztürk’den oluşan 5 sporcu, 1 antrenör 1 idareci olmak üzere 7 kişilik kafileden oluştu. Kempo Savunma Sporları Federasyonu başkanı Mehmet İngenç’in kafile başkanlığındaki Kempo Milli takım kafilesi Türkiye’nin Antalya Kemer’de gerçekleştirilen İKF Kempo Avrupa ve Asya şampiyonasında yaklaşık 60 ülkeden 220 sporcu katılarak şampiyonluk mücadelesi verdi.    

 

3 Branşta Yarışıldı

İKF (Kempo Federasyonu) Avrupa ve Asya şampiyonasında Kemal Delibaş Ful, Sabmission ve K1 de, Büşra Turan Semi, Arda Tıraki Semi, Ful, Nehir Perçin Semi, Ful, Kata, Lalin Ünlüsoy Semi Ful, Kata branşlarında yarışmalara katılarak başarılı dereceler elde ederek dikkat çekti.   

 

Ful Kempoda Şampiyonluk ve İkincilik

Avrupa ve Asya şampiyonasında Kemal Delibaş Romanyalı rakibini Deagan Vlad eleyerek Avrupa şampiyonu oldu. Lalin Ünlüsoy rakibi Türkiye’den Nehir Üner’e finalde kaybederek Avrupa 2’cisi, Arda Traki ise finalde Romanyalı rakibi Cringus Eric kaybederek Avrupa 2’cisi oldu.

 

Dereceler

Nehir Perçin: Kata yarı finalde Romanyalı Hainagiu Darya rakibine elenerek Avrupa 3’sü, Sabmission da yarı finalde rakibi Stefanescu Timeea, Semi maçında Türkiye’li rakibi Esma Nur Özer’i eleyerek Avrupa 2’cisi oldu.

Lalin Ünlüsoy: Sabmision branşında Romanyalı Neagu Ana Mraria Stefania rakibine elenerek Avrupa 3’sü Semi branşında rakibini nakavt ederek Avrupa birincisi oldu.  

Büşra Turan: Semi yarı finalde Romanyalı rakibi Nistor Gabriela eleyerek Avrupa 2’si oldu.

Kemal Delibaş: Sabmision maçında Romanyalı rakibi Padure Cristian elenerek Avrupa 3’sü

Semi maçında Romanyalı rakibi Dünya Federasyon başkanın oğlu Timon Zaharia’ya elenerek Avrupa 3’sü oldu.  

Arda Traki: Sabmision maçında Romanyalı rakibi Prefac Mario’ya elenerek Asya 3’sü

Büşra Turan: Ful maçı rakibi Romanyalı Mithuta Karina Loana elenerek Avrupa 3’sü, Romanyalı rakibi Neagu Ana Maria Stefenya elenerek 2. oldu.

KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyonu Milli takımı Antalya’da gerçekleştirilen İKF (Kempo Federasyonu) Avrupa ve Asya şampiyonasına katılarak başarılı dereceler elde eden Kempo milli takım kafilesi adaya döndü.

Toplam madalya sayısı 13

Altın 3

Gümüş 3

Bronz 7

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