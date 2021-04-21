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'Kendinizi ölümle baş başa görüyorsunuz'

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Aldığı önlemlere rağmen yakalandığı yeni tip koronavirüsü yenen Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, hastalık sürecinde yaşadığı zorlukları anlattı.
'Kendinizi ölümle baş başa görüyorsunuz'

Karantina sürecini evde geçiren Asya, AA muhabirine, tedbir amacıyla Muş Devlet Hastanesi'nde bir süre önce yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını, ilk 2 günde ağrı hissetmediğini söyledi.

Testten 2 gün sonra çok şiddetli eklem ağrılarının olduğunu anlatan Asya, "Bu hastalığın tedavi sürecini bilmiyorsunuz. Adeta kendinizi ölümle baş başa görüyorsunuz. Bu anlamda sıkıntıları çektiğiniz an tedbirlerin, maskenin, mesafenin ve hijyen kurallarının ne kadar önemli olduğunu anlıyorsunuz. O nedenle bu işin şakası yok. Çok ciddi bir hastalık. Bütün dünya bu hastalığın pençesinde. Ben hafif geçiririm, bana bulaşmaz demememiz lazım. Bütün hemşerilerime sesleniyorum; maske, mesafe ve temizlik kurallara çok dikkat edelim. Kedimiz için ailemiz için memleketimiz için vatanımız için bu tedbirleri elden bırakmayalım." diye konuştu.

"Tedbirleri elden bırakmazsak iyi günler biz bekliyor"

Kovid-19'un acısının hiçbir ağrıya, hiçbir hastalığa benzemediğini belirten Asya, "Diğer hastalıklarda bir tedavi süreci var, doktorların tavsiyeleri oluyor. Kovid-19 çıktığında hiç kimsenin bu konuda bilgisi yoktu." dedi.

Asya, şunları söyledi:

"Makamdan ziyade daha çok sahadayız, hemşehrilerimizle görüşüyoruz. Bütün ziyaretlerimizde Kovid-19 tedbirlerine uyulmasını önemle istiyoruz. Tedbirleri elden bırakmazsak iyi günler biz bekliyor. İlk Kovid-19 olduğumda şu işin artık dönüşü yok dedim. Kovid-19 aynı tehlikesiyle devam ediyor. Bu süreçte çok tedbirli davrandım. Eşim ve kızım benden 4 ay sonra koronavirüse yakandı. Onlar daha şiddetli geçirdiler. 15 gün boyunca kendimizi evde bir odada izole ettik."

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