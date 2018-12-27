  • BIST 90.975
  • Altın 217,078
  • Dolar 5,2833
  • Euro 6,0289
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 6 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -3 °C
SON DAKİKAİngiltere Brexit'i tek taraflı iptal edebilir

Kendisini 'Hızır Aleyhisselam' olarak tanıtan dolandırıcı yakalandı

»
Nevşehir'de kendisinin 'Hızır Aleyhisselam' olduğunu söyleyerek, dolandırıcılık yaptığı öne sürülen M.D., polis tarafından yakalandı.
Kendisini 'Hızır Aleyhisselam' olarak tanıtan dolandırıcı yakalandı

Nevşehir'de kendisinin 'Hızır Aleyhisselam' olduğunu söyleyerek, dolandırıcılık yaptığı öne sürülen M.D., polis tarafından yakalandı.

Atatürk Bulvarı ile banka şubelerinin bulunduğu bölgelerde dolaşıp, kendisinin 'Hızır Aleyhisselam' olduğunu söyleyerek 'hayır işlemek' vaadi ile vatandaşlardan para talep eden M.D., polis tarafından takibe alındı.

Kendisine verilecek para karşılığında şükür ve dua alınacağını, para vermeyenin ise helak olacağını söyleyen M.D., bir iş yerinden bin 440 lira para ve 520 lira değerinde 3 çift ayakkabı aldı. Harekete geçen polisler, M.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D., adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İmamoğlu: İstanbul'u, İstanbul'dan yönetmenin sözünü veriyorum27 Aralık 2018 Perşembe 12:23
  • Akşener: Gül'ün parti kurup kurmayacağını 31 Mart gecesi belirler27 Aralık 2018 Perşembe 12:05
  • Danıştay üyesi Fethullah Gülen'i 'peygamberimiz' diye kaydetmiş26 Aralık 2018 Çarşamba 20:03
  • Türkiye'den cumartesi günü Rusya'ya bir heyet gidecek26 Aralık 2018 Çarşamba 18:52
  • RTÜK'ten ceza26 Aralık 2018 Çarşamba 17:40
  • Bu lokantada kimseden hesap istenmiyor!26 Aralık 2018 Çarşamba 17:09
  • Ya tutmazsa? Bir kişi tam 30 bin piyango bileti aldı26 Aralık 2018 Çarşamba 14:00
  • Bahçeli Esad'la diyalog için ne dedi?26 Aralık 2018 Çarşamba 10:43
  • Asgari ücret 2019: Ne kadar oldu, Avrupa'ya kıyasla ne seviyeye geldi?26 Aralık 2018 Çarşamba 10:26
  • Müjdat Gezen: Dilimi kesseler, işaret dili öğrenirim yine eleştirimi yaparım26 Aralık 2018 Çarşamba 09:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti