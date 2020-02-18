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Kenevir Kooperatifi Sözcüsü Dilipak: Diyanet İşleri Başkanı’na kenevirden seccade hediye ettim

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Kenevir Kooperatifi Sözcüsü Dilipak: Diyanet İşleri Başkanı’na kenevirden seccade hediye ettim
Kenevir Kooperatifi Sözcüsü Dilipak: Diyanet İşleri Başkanı’na kenevirden seccade hediye ettim

Yeni Akit gazetesinde sık sık kenevirin yasallaşması yönünde yazılar yazan Abdurrahman Dilipak, kenevirden yapılan esrarın diğer uyuşturuculara yönelmekte bir bariyer olarak kullanılabileceğini söyledi. Aynı zamanda Kenevir Kooperatifi Sözcüsü olan Dilipak, Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş'a kenevirden yapılmış bir seccade hediye ettiğini söyleyerek, "O da ‘Harika. Benim çocukluğumda bahçemizde kenevir ekiliyordu tırnaklarımla kenevir liflerini kazımıştık’ dedi" diye konuştu.

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, Independent'a verdiği röportajda, kendisinin de sürekli yazılarında gündeme getirdiği kenevir bitkisi hakkındaki soruları yanıtladı. Türkiye'de tek olan Kenevir Kooperatifi'nin Sözcüsü olan Dilipak, kenevirin uyuşturucu türleri arasında en masumu olduğunu savundu. Kenevir diğer uyuşturucular kadar bağımlılık yapmadığını savunan Dilipak, "Mesala bonzai birkaç ay kullanınca beyin hücrelerini yok edebiliyor. Eroin, biyolojik bağımlılık yapabiliyor. Esrar ise ileri bir seviyeye gelene kadar böyle bir bağımlılık yapmıyor dolayısıyla daha masum. Diğer uyuşturuculara geçiş kapısı olabildiği gibi diğer uyuşturuculara geçişte de bir bariyer olarak kullanabiliriz" dedi. 

Kenevir kullananlara verilen cezanın en alt seviden verilmesinin daha doğru olacağını Dilipak, kenevirden üretilen esrarın tedavi amaçlı kullanılabileceğini belirterek şöyle dedi: 

"Ticaretini yapana ceza getirmeli. Uygulayıcı ve kullanıcıya ceza en alt seviyede olmalı ki bonzaiye gitmesin. Solvente bir ceza uygulayabilir misin? Her yerde var. Ne satana ne imalatçısına ne kullanıcısına ceza yok. Esrar, uyuşturucu kategorisinde kalmalı ki ticareti yapılmasın.  Esrar kullanıcılarının risk sayısı diğer uyuşturuculara göre daha düşük"

"Mafyanın elinden almak için formül önerdik. TİGEM’le (Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü), SGK işbirliği yapsın. Bütün üreticiler dişi kenevirin tepe filizlerini devlete versin makul bir fiyatla. Üretilen esrar maddesi kontrollü bir şekilde ücretsiz olarak tedavi olmak isteyenlere verilsin ki önce bu çocukları mafyanın elinden sonra da uyuşturucudan kurtaralım. Tedaviyi kabul ediyorsa önce seyreltilmiş dozlarla esrara alıştırırız, sonra esrardan kurtarabiliriz"

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