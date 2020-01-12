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Kes, Çırp, Karıştır, Öğren… Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Öğrencileri Eğlenceli Mutfakla Tanışıyor…

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Kes, Çırp, Karıştır, Öğren… Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Öğrencileri Eğlenceli Mutfakla Tanışıyor…
Kes, Çırp, Karıştır, Öğren… Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Öğrencileri Eğlenceli Mutfakla Tanışıyor…

Çocukların yaratıcılığını ve problem çözme becerilerini destekleyen eğitim atölyeleri uygulayan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, el becerileri, iletişim becerilerini ve genel kültürü de geliştiren Mutfak Atölyesi ile öğrencilerine eğlenceli bir şekilde tatlılar ve içecekler yapmayı öğretiyor.

Farklı yaş gruplarına göre hazırlanan eğitim atölyelerinde uygulayarak öğrenme şansı sunan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi öğrencileri, farklı yaş gruplarına göre hazırlanan Mutfak Atölyesinde, mutfağı ve araç-gereçleri tanırken, mutfakta dikkatli ve temiz çalışmanın önemini benimseyerek, öğrendikleri tarifleri uygulamaya cesaretlendiriliyor.

Çocukların el becerileri gelişimine yönelik hazırlanan Mutfak Atölyesine katılan Dünya, Güneş, Galaksi-Evren grubu öğrencileri, kurabiyeden, keklere ve içeceklere kadar birçok farklı lezzetlerin tarifini öğrenerek uygulama şansı yakaladı.

Dokunarak, Koklayarak, Görerek, Tadarak Öğreniyorlar…

Mutfakta besin hazırlama çalışmalarında karışımdaki maddeleri ölçme, karıştırma, yiyeceklerin yapı ve renk değişimlerini inceleme, karışımları koklama ve tatma gibi pek çok şeyi öğrenen öğrenciler ayrıca sağlıklı ve iyi beslenmenin önemini de kavrıyor. Mutfak çalışması esnasında malzemeleri tanımanın yanında pişmeden önce ve pişerken aldıkları koku ve tatların çocukların kişilik ve biyolojik gelişimlerine de katkı sağlıyor.

Kurabiye ve İçecek Hazırladılar…

Yakın Doğu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi Bölümü hocası Anastasia Molla ile Mutfak Atölyesi gerçekleştiren öğrenciler “Benim İçecek Menüm” ile “Şekilli Şeker ve Kurabiye” etkinliği yaparak birlikte yaptıkları yiyecekleri tattılar. Mevsim meyvelerinden kendi damak tatlarında uygun olanı seçerek içecek hazırlamayı öğrenen öğrenciler, değişik şekillerde kurabiye yapımı ile hayal gücü ve yaratıcılıklarını geliştiren süsleme alternatiflerini görerek pekiştirdiler.

Uygulamalı eğitim aldıkları tam donanımlı bir mutfakta kendilerine özel hazırlanan şapka ve önlüklerini giyen öğrenciler renkli görüntüler oluştururken, yemek yapmanın zevkli bir uğraş olduğunu eğlenerek öğreniyorlar.

 

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