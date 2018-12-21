Kestane zehirlenmesine dikkat edin

Kestanenin içerdiği bir protein maddesini bağışıklık sistemimiz kötü bir bakteri olarak algılar ve ona karşı korunma oluştururken vücutta bir takım ciddi komplikasyonlar meydana gelir. Bu duruma kestane alerjisi denir. Ayrıca bu, arıların çiçek özlerinden meydana gelen kestane balı ya da kestane şekeri olarak adlandırılanlar içinde geçerlidir.

Kestaneye karşı alerjiniz olup olmadığını fark etmeyebilirsiniz. Özellikle çocuklukta fark edilen bu durum sırasında tüketilen kestane sonucu ortaya çıkan duruma ise kestane zehirlenmesi denir. Kestane alerjisinin en önemli belirtileri burun bezlerinin şişmesi ile oluşan burun tıkanıklığı ve sürekli hapşırma durumudur. Peki kestane alerjisi ya da kestane zehirlenmesinin bilinmeyen diğer belirtileri nelerdir?

KESTANE ALERJİSİNİN BELİRTİLERİ: - Boğazların kızarmasına bağlı gelişen öksürme ve hırıltı

- Ciltte gelişen deformasyonlara bağlı kızarıklık, kaşıntı ve dökülme

- Gözlerde yanma, yaşarma ve kızarma hissi

- Dil ve ağız kenarında karıncalanma

- Kan basıncı aniden değiştiğinden aşırı terleme ve soğuma yaşanması

- Karın ağrısı akabinde gelişen mide bulantısı ve kusma hissi gibi belirtiler gösterir. İleri boyutlusu ise kişi nefes almakta zorlandığından bilinç kaybı yaşamasıdır.

- Solunumda sıkıntı çekme