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Kıb-Tek'ten faiz affı duyurusu

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na borcu olanların, gecikme zammı affından yararlanabilmesi için 14 Şubat’a kadar Kurum’a başvuru yapması gerekiyor.
Kıb-Tek'ten faiz affı duyurusu

Kıb-Tek’ten yapılan duyuruda, Kuruma olan borçların peşin ve taksitle ödenebileceği,  peşin ödeme seçeneğinde birikmiş gecikme zamlarının yüzde 80’inin, taksitli ödeme seçeneğinde birikmiş gecikme zamlarının yüzde 65’inin tahsil edilmeyeceği kaydedildi.

Müracaat formunun Kıb-Tek internet sayfasından indirilebileceği, fırsattan yararlanmak isteyenlerin 14 Şubat’a kadar Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Bölge Amirliklerine başvuru yapması gerektiği ifade edildi.

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