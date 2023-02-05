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Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanlık seçimi bugün yapılıyor, 730 Kıbrıslı Türk oy kullanabilecek

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Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanlık seçimi bugün yapılıyor, 730 Kıbrıslı Türk oy kullanabilecek
Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanlık seçimi bugün yapılıyor, 730 Kıbrıslı Türk oy kullanabilecek

Seçim öncesi kampanyası dün gece yarısı sona erdi ve bugün  Kıbrıs Cumhuriyeti'nin yeni Cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gidiliyor.

 Seçimlerle ilgili olarak toplanmak, konuşma yapmak, bildiri dağıtmak, pankart asmak ve slogan yazmanın da yasak olduğu belirtildi.

Bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde 14 aday bulunuyor.

730 Kıbrıslı Türk da dahil 561 bin 33 seçmen oy kullanma hakkına sahiptir. Sandıklar sabah yedide açılacak ve öğlen 12’den 1’e kadar 1 saatlik aranın ardından öğleden sonra 6’da kapanacak. 12 yabancı ülkede 35 sandık da dahil olmak üzere toplam 1,148 sandık faaliyet gösterecek.

Seçimler için yayınlanan sağlık protokolüne göre, koronavirüs testi pozitif çıkanların koruyucu maske takarak oy kullanabilecek. Ayrıca tüm seçmenlere maske takmaları yönünde tavsiye verildi.

Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanlığı seçiminin yasaya uygun bir şekilde yapılması için kontroller yapıyor. Seçim Kurulu başkanı Menelaos Vassiliou  yaptığı açıklamada, seçim öncesi afişlerin ve reklamların yalnızca her şehirde bulunan seçim merkezinde asılı kalmasına izin verildiğini söyledi.

Ayrıca sandıklarda oy kullanırken cep telefonu kullanmanın suç olduğunu ve bu kurala uymayanların altı ay hapis cezasına çarptırılabileceğini belirtti.

Seçim sürecinin sorunsuz geçmesi için polis harekete geçti. Polis basın sözcüsü Hristos Andreu yaptığı açıklamada, 2 bin polis memurunun tüm sandıklarda görev yapacağını ayrıca siyasi partilerin ve Cumhurbaşkanlığı adaylarının ofislerinde motorlu devriyelerle güvenlik önlemleri alındığını söyledi. İnsansız hava araçları aracılığıyla da kontroller gerçekleştirilecek. Oyların sayımı sırasında da tedbir alınacak, sandıkların Seçim Komiserliği ofislerine ulaşımı da havadan izlenecek.

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