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Kıbrıs Gazileri GAÜ’de Bir Araya Geldi

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Kıbrıs Gazileri GAÜ’de Bir Araya Geldi
Kıbrıs Gazileri GAÜ’de Bir Araya Geldi

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İletişim Fakültesi ev sahipliğinde ve Kıbrıs Şehitlerini Anma Platformu işbirliği ile düzenlenen etkinlikte,  1974 Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan şehitlerin yakınları ve gaziler bir araya geldi. 
 

GAÜ’den verilen bilgiye göre, GAÜ Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi’nde yapılan etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. 
 

Açıklamaya göre, “GAÜ Gazilerini Ağırlıyor 2” başlığı ile GAÜ Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi’nde gerçekleşen programa, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve diğer yetkililer katıldı. 
Etkinlikte, GAÜ Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Oya Ertuğruloğlu, GAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Neriman Saygılı, GAÜ İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Basın Yayın Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Muharrem Öztürk konuşma yaptı. 
 

Müzik dinletisi gerçekleştirilen programda, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, şehit yakınlarına, gazi yakınlarına ve GAÜ Akademik kadrosuna plaket takdimi yapıldı. Tören aile fotoğrafının çekilmesinin ardından gerçekleştirilen kokteyl ile son buldu.

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