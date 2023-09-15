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Kıbrıs, İtalya, Yunanistan ve Fransa’nın, “EUNOMIA 4-2023” adı altında ortak tatbikat yaptışar

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Güney Kıbrıs, İtalya, Yunanistan ve Fransa’nın, “EUNOMIA 4-2023” adı altında ortak tatbikat yaptıkları ve tatbikatın bugün tamamlanacağı bildirildi.
Kıbrıs, İtalya, Yunanistan ve Fransa’nın, “EUNOMIA 4-2023” adı altında ortak tatbikat yaptışar

Güney Kıbrıs, İtalya, Yunanistan ve Fransa’nın, “EUNOMIA 4-2023” adı altında ortak tatbikat yaptıkları ve tatbikatın bugün tamamlanacağı bildirildi.

Politis gazetesi, tatbikatın Doğu Akdeniz bölgesinde güvenliği ve istikrarı güçlendirmeyi amaçladığını ve tatbikatın bu yıl dördüncüsünün gerçekleştirildiğini yazdı.

Gazete, tatbikat çerçevesinde dün Fransız “Rafale” savaş uçakları ile Yunan F-16’larının “Lefkoşa FIR hattı” içinde ve Mari’deki (Tatlısu) “Evangelos Florakis Deniz Üssü” yakınlarında uçuş yaptıklarını kaydederken, deniz üssünün açıklarında da savaş gemilerinin demirlediğini belirtti.

Habere göre, tatbikatta Rum Milli Muhafız Ordusu’na (RMMO) ait “Yoannidis” açık deniz devriye gemisi, kıyı devriye gemileri, hava savunma ekipleri, AW-139 tipi helikopterler, Yunan Silahlı Kuvvetleri’ne ait firkateynler, denizaltıları, “EWAC F-16” tipi savaş uçağı, Fransız Silahlı Kuvvetleri’ne ait “Chevalier Paul” firkateyni, “Siene Rafale” açık deniz devriye gemisi ve İtalya Silahlı Kuvvetleri’ne ait “Borsini” açık deniz devriye gemisi, “C-AEW” uçakları ve insansız hava araçları yer aldı.

Haberde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in “Chevalier Paul” firkateynini ziyaret ettiği ifade edildi.

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