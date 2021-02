Birleşmiş Milletler’in (BM), Kıbrıs sorunu için yapılacak gayriresmi 5+1 konferans için yer, zaman ve konferansın amacına dair yapmış olduğu resmi açıklamanın, Rum Yönetimi’ni memnun ettiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi “Çıtayı Düşürüyorlar… Beşli Konferanstan İstenen Ortak Zemin Varlığının Tespiti” başlık ve spotuyla aktardığı haberinde, BM’nin konferans için bu kez yaptığı açıklamada çok dikkatli olduğunu ve BM Sözcüsü Stephane Dujarric’in yaptığı kısa açıklamada, beşli konferansta arzu edilenin, ortak zemin varlığının tespit edilmesi olduğuna vurgu yaptığını yazdı.

Haberde, BM’nin konferansla ilgili resmi açıklamayı New York’tan, Çarşamba akşamı yaptığı ve açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için, 27-29 Nisan 2021 tarihleri arasında, İsviçre’nin Cenevre şehrinde gayri resmi 5+1 toplantı düzenlemeyi planladığının kaydedildiği belirtildi.

Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yazılı açıklama yaparak, BM Genel Sekreterliği’nin açıklamasını “selamladığını” ve gayriresmi konferansa, Kıbrıs sorununa her iki toplumun da faydasına olacak şekilde kalıcı ve işlevsel bir çözüm bulunabilmesi amacıyla, müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik koşulların oluşturulabilmesi adına, tam siyasi irade ve güçlü bir kararlılıkla katılacağını ifade ettiğini yazdı.

Habere göre Anastasiadis, açıklamasında Kıbrıs sorununun çözümünün Doruk Anlaşmaları, BM Güvenlik Konseyi kararları ve Avrupa ilke ve kriterleri zemininde olması gerektiğine vurgu yaparken; çözümün, “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin işlevsel ve kalıcı, iki toplumlu, iki kesimli federasyona dönüşmesini sağlaması ve 25 Kasım 2019’da Berlin’de gerçekleştirilen ortak görüşmede belirlenen, akabinde de BM Genel Sekreteri’nin açıklamasında yer alan parametreler içerisinde olması gerektiğini kaydetti.

GAYRİRESMİ KONFERANS ÖNCESİNDE DİKO-DİSİ ATIŞMASI VE BM AÇIKLAMASINA TEPKİLER

Gazete, bir diğer haberinde ise, gayriresmi beşli konferans öncesinde hareketlilik artarken, Kıbrıs sorununun yeniden siyasi arenanın odak noktası haline geldiğini ve DİKO ile DİSİ arasında konuyla ilgili tartışma yaşandığını yazdı.

Habere göre DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos, siyasi eşitlik konusunda DİSİ’ye eleştirilerde bulunarak, DİSİ’nin Rum tarafının müzakerelerle ilgili pozisyonuna zarar verdiğini söyledi. Papadopulos, “DİSİ Başkanı Averof Neofitu, siyasi eşitlik hâlihazırda verilmiş olup, BM kararlarında da 1992’den beri açıkça ifade ediliyorken, siyasi eşitliği vermemiz gerekir deyip tam olarak neyi kastediyor, Kıbrıs halkına açıklamalıdır. Hedef kitle kimdir? Acaba Neofitu vetonun ve sayısal eşitliğin kabul edilmesini mi istiyor? Acaba siyasi eşitlikle ilgili Türk yorumunu mu kastediyor ve bunun kabulünü mü istiyor?” dedi.

Gazete, DİSİ’nin Papadopulos’un bu açıklamalarına yanıtının gecikmediğini ve DİKO’nun bu soruları, siyasi eşitlik zeminindeki iki toplumlu ve iki kesimli federasyonu tartışan AKEL’e niye sormadığını ifade ettiğini yazdı.

Öte yandan Rum siyasi partilerden AKEL, EDEK ve Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği de, gayriresmi 5+1 konferansla ilgili açıklamalarda bulundu.

Habere göre AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu, şu andaki en kritik meselenin, Kıbrıs sorununun çözüm zemininin, Guterres Çerçevesi’nin ve varılan uzlaşıların korunması olduğunu söyledi. Stefanu, uzlaşıların tartışmaya açılmasının okun yaydan fırlamasına ve yeni ve tehlikeli fikirler doğup, sonu gelmeyen tartışmalara yol açacağına işaret etti.

EDEK Başkanı Marinos Sizopulos, gayriresmi beşli konferansla ilgili şu ana kadarki bilgilerin Rum tarafının keşfedilmemiş sularda yüzeceğini gösterdiğini; ancak partisinin, her ne kadar karşı çıktığı noktalar olsa da, sorumlulukla hareket edeceğini belirtti.

Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği ise, gayriresmi beşli konferans öncesindeki gelişmelerin endişe verici olduğunu ve Anastasiadis’in her olasılığa karşı hazırlıklı olması gerektiğini kaydetti.

KIBRISLI TÜRK VE RUM SİYASİ PARTİLERDEN ORTAK MESAJ

Gazetenin bir başka haberinde ise, Slovakya’nın Kıbrıs Cumhuriyeti Büyükelçiliği himayesinde toplantılar çerçevesinde Ledra Palace’ta bir araya gelen bazı Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum siyasi parti temsilcilerinin, bu kez dün, telekonferans yöntemiyle toplandıkları ve gayriresmi beşli konferansa dair ortak mesaj verdikleri bildirildi.

Habere göre Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi partiler, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres himayesinde gerçekleştirilecek olan gayriresmi 5+1 konferansın başarılı olmasını ve Kıbrıs sorununa adil, kalıcı, Guterres Çerçevesi zemininde; müzakere müktesebatına, 2017’deki konferansa kadar varılan uzlaşılara, BM Güvenlik Konseyi kararlarına ve AB Hukuku ile Uluslararası Hukuka uygun bir çözüm bulunmasına yönelik müzakerelerin en kısa zamanda başlamasını arzu ettiklerini açıkladı.

Alithia gazetesi “Beşli Konferansta AB’yi İstemiyorlar… Kıbrıs-Yunanistan Selamlıyor, Türkiye Crans Montana’nın Devamını İstemiyor” başlık ve spotuyla aktardığı haberinde, BM’nin gayriresmi 5+1 konferansla ilgili uzun zamandır beklenmekte olan açıklamayı yapmasıyla birlikte “okun yaydan çıktığını” yazdı.

Gazete, Türk tarafının, AB’nin gayriresmi beşli konferansa katılmasına ve müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmesine karşı olduğunu öne çıkararak, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun konuyla ilgili açıklamalarına yer verdi.

Haberde ayrıca, DİKO’nun Kıbrıs sorununun gayriresmi beşli konferans öncesinde Rum Meclisi’nde de görüşülmesini önerdiği; ancak DİSİ’nin, bu öneriye karşı çıkarak, Kıbrıs sorununun konuşulması gereken yerin Meclis değil Ulusal Konsey olduğunu kaydettiği belirtildi.

Haber, Politis gazetesinde “Açık Cepheler ve Konularla 5+1’e… Son Düzlüğe Girdiler”, Haravgi gazetesinde de “Herkes Beşlinin Sonuçları Konusunda Endişeli” başlığıyla yansıtıldı.