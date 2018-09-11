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Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği 35 yaşında

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Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB) ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, birliğin 35. kuruluş yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği 35 yaşında

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB) ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, birliğin 35. kuruluş yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. 

Özçınar mesajında, birliğin, belediyeler arasındaki ilişkileri, işbirliğini ve eşgüdümü etkin bir kurumsal yapıya kavuşturmak üzere tüm belediyelerin doğal üye olacağı kamu tüzel kişiliğine haiz bir birlik oluşturmak ve bu birliğin hukuki statüsünü düzenlemek amacı ile 12 Eylül 1983 yılında kurulduğunu belirtti. 
Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nin kuruluşunda etkin rol üstlenerek ilk başkanlığını yapmış olan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın görevde bulunduğu süre içerisinde büyük hizmetler verdiğini kaydeden Özçınar, birlik binasının tarihi önemine işaret etti. 
Özçınar mesajında, “KTBB, 1985 yılından bu yana Lefkoşa‘da Selimiye Camii kuzeyinde bulunan ve bugün Bayraktar Ortaokulu olarak bilinen yapıda hizmet vermektedir. Tarihi oldukça eski çağlara dayanan ve 700 yıla yakın bir süredir fonksiyonunu yitirmeyen bu tarihi bina, Latin ve Osmanlı mimarisini bünyesinde barındıran nadir örneklerinden birisi olması ile gelecek kuşaklara çok anlamlı bir miras olarak kalacaktır” ifadelerine yer verdi. 
Birliğin, üyesi olan 28 belediyeye katkılarının devam edeceğini, yerel hizmet nokrasında halka en iyiyi sunmak için çalışmalarını sürdüreceğini belirten Özçınar, KTBB’nin kuruluş günü ve yıldönümünü kutladı.
Özçınar, “Bu vesileyle birliğimizin kurucu başkanı, Cumhurbaşkanımız Mustafa Akıncı’ya ve daha sonraki yıllarda, başkanlık görevi yapmış İsfendiyar Açıksöz, Burhan Yetkili, Şemi Bora, Hüseyin Beyar, Oktay Kayalp, Cemal Bulutoğluları, Ahmet Benli’ye de katkılarından dolayı  teşekkür ederim. Merhum Hüseyin Beyar’ı da bu vesileyle rahmetle anar, hizmetlerinin asla unutulmayacağını belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.

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