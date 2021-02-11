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Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği İle Türkiye Belediyeler Birliği Arasında Protokol İmzalanacak

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Kıbrıs Türk  Belediyeler Birliği ile Türkiye Belediyeler Birliği arasında bugün bir işbirliği protokolü imzalanacak.
Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği İle Türkiye Belediyeler Birliği Arasında Protokol İmzalanacak

Kıbrıs Türk  Belediyeler Birliği ile Türkiye Belediyeler Birliği arasında bugün bir işbirliği protokolü imzalanacak.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, protokole Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile K. T. Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar imza koyacak.

K. T. Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, protokolün, ekonomik, sosyal ve kültürel içerikli olduğunu belirtti ve uzun zamandır üzerinde çalışılan protokolle Türkiye ile Kuzey Kıbrıs’taki belediyelerin tecrübe paylaşımı konusunda ortak çalışmalar yapılacağını kaydetti.

Özçınar, gerek Covid-19 pandemisi gerekse ekonomik sıkıntılar da dikkate alınarak nasıl bir işbirliği yapılabileceği hususunda  çalışmalar yaptıklarını da ifade etti.
 

Pandemi dönemi içerisinde daha önce Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği üyeleriyle ile Türkiye Belediyeler Birliği üyeleri arasında telekonferans yöntemiyle bir toplantı gerçekleştirildiğini de anımsatan Özçınar,  toplantı neticesinde yapılan çalışmaların imzalanacak protokolle hayat bulacağını söyledi.

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