  • BIST 101.801
  • Altın 221,849
  • Dolar 5,2625
  • Euro 6,0040
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği Başkanı Dr. Dyt. Ayşe Okan...

» »
Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği 9. Olağan Genel Kurul toplantısı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kıbrıs Türk Diyabet Derneği Salonu’nda yapıldı.
Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği Başkanı Dr. Dyt. Ayşe Okan...

Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği 9. Olağan Genel Kurul toplantısı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kıbrıs Türk Diyabet Derneği Salonu’nda yapıldı. 

Birlikten yapılan açıklamaya göre, kapalı oylama sistemi ile gerçekleşen seçimle görevi devralan yeni yönetim kurulu şöyle oluştu:

1- Başkan; Dr. Dyt. Ayşe Okan
2- Genel Sekreter; Uzm. Dyt. Hidayet Ağören 
3- Mali İşler Koordinatörü; Uzm. Dyt. Özcan Nuri 
4- Halkla İlişkiler Koordinatörü; Uzm. Dyt. Yazgı Ötüken Köroğlu ve Dyt. Tünay Tuğcan
5- Eğitim Koordinatörü; Uzm. Dyt. Emine Ömerağa
Denetleme kurulunda; Uzm. Dyt. Burcu Barbaros, Uzm. Dyt. Feriha Balkır ve Uzm. Dyt. Sılay Dal. 
Disiplin kuruluda ise; Dr. Dyt. Müjgan Öztürk, Uzm. Dyt. Selen Teksoy, Uzm. Dyt. Nezire İnce, Dyt. Gizem Olgaç, Dyt. Funda Bilginer ve Uzm. Dyt. Söhret Ercen”

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Polisten asayiş ve trafik denetimi...27 Ocak 2019 Pazar 14:25
  • Akıncı-Lute görüşmesi 3 Şubat’ta27 Ocak 2019 Pazar 14:20
  • Tiyatrocu bir aileden ama gizlice hazırlanmış konservatuvara…27 Ocak 2019 Pazar 14:15
  • Kermiya bölgesi şehit çocuğu arsalarına yönelik adım İçişleri Bakanlığı tarafından atıldı27 Ocak 2019 Pazar 14:10
  • Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak27 Ocak 2019 Pazar 14:05
  • Tatar : “Hedef; güçlü ekonomi, güçlü halk ve devlet”27 Ocak 2019 Pazar 14:00
  • Tatar: TDP askeri rahatsız ediyor!27 Ocak 2019 Pazar 13:59
  • Denya Köylüleri, 56 yıl sonra hatıralarıyla buluştu, köy camiinde ibadet etti27 Ocak 2019 Pazar 13:55
  • "Sağlık Bakanlığı’ndan doğal afetlere karşı önemli adım..."27 Ocak 2019 Pazar 13:50
  • Lefkoşa Girne yolunda korkutan zincirleme trafik kazası (FOTO HABER)27 Ocak 2019 Pazar 13:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti