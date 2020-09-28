Kıbrıs Türk Öğrenci Yurtları Birliği kuruldu. İlk Olağan Genel Kurulunu gerçekleştiren Kıbrıs Türk Öğrenci Yurtları Birliğinin başkanlığına Hakan Onurlu oy birliği ile seçildi.

Kıbrıs Türk Öğrenci Yurtları Birliği Geçen cumartesi saat 10:00’de KTEZO Taner Akcan Ve Çıraklık Eğitim Merkezinin konferans salonunda yapıldı. Açılışın yapılmasının ardından bir konuşma yapan KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga mayıs ayı ile birlikte başlayan açılım sürecinin hem yanlış yerden başladığını hem de kontrollü olmadığını ifade etti.

Bugün yurt sahiplerinin ve pek çok esnaf zanaatkar grubunun bu yanlış politikalardan dolayı büyük sıkıntılar yaşadığını belirten Tulga pek çoğu devlet, hükümet politikalarının sonucu olarak yapılmış olan yurtların ağır borç yükü altında olduğunu bu koşullar altın borçlarını ödemenin mümkün olamayacağını vurguladı. Tulga salgının denetim altına alınması ve kontrollü açılımın yanı sıra sektöre katkının da bu arada yapılmasının kaçınılmaz olduğunu ifade ederek hükümete çağrı yaptı.

Konuşmanın ardından divan oluşumuna geçildi. Başkanlığına Turgay Miminin getirildiği divandan sonra Kurucu Yönetim Kurulu adına Hakan Onurlu Faaliyet raporunu sundu. Onurlu, öğrenci yurtlarının gerçekten sıkıntılar içinde olduğunu kamu görevi yürüttüklerini, yatırım için teşviklendirildiklerini, ancak bin bir riskle kendileri yurt yaparken plansız bir şekilde ülkede öğrenciye yönelik konut yığınağına da fırsat verildiğinin üstünde durdu. Salgınla da birlikte işlerin daha da zora girdiğini açıklayan Onurlu bugüne kadar yürüttükleri temasları, yaptıkları faaliyetleri anlattı. Onurlu en son olarak da tüm sektöre seslenerek birlik içinde hareket etmenin dikkate alınmaları için şart olduğunu vurguladı. Faaliyet raporunun okunup, aklanmasından sonra seçimlere geçildi. Yapılan seçimler sonucunda başkan, diğer yönetim kurulu üyeleri, denetleme kurulu, yedek üyelikler belirlenmiş oldu.

İlgili kurullara seçilenler şu isimlerden oluştu:

Başkan: Hakan Onurlu

Genel Sekreter: Turgay Mimi

Sayman: Ekrem Soyşen

Üye: Orhan Kansu

Üye: Ekin Adademir

Üye: Fahri Arabacıoğlu

Üye: Ali Lord

Yedek Üye: Müride Esenboğa

Yedek Üye: Hasan Durukan

Yedek Üye: Hasan DAmdelen

Denetleme Kurulu:

Erdinç Uzunoğlu

Gülden Plümer

Tahsin Şen

Yedek Üye:

Mehmet Mani Yerli

Erkan Eminağa

Bayram Sarper