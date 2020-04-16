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Kıbrıs Türk siyasetçi Ayhan Kaymak Hayatını Kaybetti

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Kıbrıs Türk siyasetçi Ayhan Kaymak Hayatını Kaybetti
Kıbrıs Türk siyasetçi Ayhan Kaymak Hayatını Kaybetti

Kıbrıslı Türk siyasetçi Faiz Kaymak'ın oğlu siyasetçi ve köşe yazarı Ayhan Kaymak bugün hayatını kaybetti. 

Ayhan Kaymak'ın ölümü sevenlerini yasa boğdu

Ayhan Kaymak 1985'ten beri KKTC'de beş kez Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmuştu

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