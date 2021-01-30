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Kıbrıs Türk Süt Kurumu tüm personeli temaslı olarak karantinaya alındı

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Kıbrıs Türk Süt Kurumu tüm personeli temaslı olarak karantinaya alındı
Kıbrıs Türk Süt Kurumu tüm personeli temaslı olarak karantinaya alındı

Bir personelin covid-19 testinin pozitif çıkmasından dolayı küçük ve herkesin birbirine yakın temaslı çalıştığı bir yer olan Süt Kurumu’nda tüm personel karantinaya alındı. Bazı personel karantina  otellerine yerleştirilirken, uzak temaslılar da evlerinde kendilerini izole edecek.

Süt Kurumu’nda tüm personelin karantinaya alınması durumunda ülkedeki süt sevkiyatının nasıl olacağı ve sütü alınan hayvan üreticilerinin nasıl ödeneceği ise bilinmiyor:

SÜT Kurumu Yönetim Kurulu'nun detaylı açıklama yapması bekleniyor.

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