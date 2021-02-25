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Kıbrıs Türk Ve Kıbrıs Rum Siyasi Partiler Çevrimiçi Toplantı Yaptı

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Kuzey Kıbrıs ve Güney Kıbrıs’tan siyasi parti temsilcileri, aylık toplantıları çerçevesinde çevrimiçi görüşme gerçekleştirdi.
Kıbrıs Türk Ve Kıbrıs Rum Siyasi Partiler Çevrimiçi Toplantı Yaptı

Kuzey Kıbrıs ve Güney Kıbrıs’tan siyasi parti temsilcileri, aylık toplantıları çerçevesinde çevrimiçi görüşme gerçekleştirdi.

Toplantıları düzenleyen Slovakya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, çevrimiçi toplantısında tarafların üzerinde mutabık kaldığı açıklamaya da yer verildi.

Buna göre taraflar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guteres’in himayelerinde Nisan sonu yer alması beklenen gayri resmi 5+1  toplantının Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik müzakerelerin, “İsviçre’de yer alan zirveye kadar Guterres çerçevesi diye bilinen üzerinde uzlaşıya varılan hususlar, yakınlaşmalar, çalışmalar; Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları, uluslararası ve AB hukuku temelinde” yeniden başlamasına vesile olması temennisinde bulundu. 

Katılımcıların, iki toplumun Covid-19 başta olmak üzere sağlık alanında işbirliği yapmasını görmek istediği kaydedildi. Taraflar, ayrıca, her iki kesime orantılı aşı tedariki konusu başta olmak üzere  Sağlık Alanında İki Toplumlu Teknik Komiteye destek belirtti.

Bir sonraki toplantı, adadaki epidemiyolojik duruma bağlı olarak martın ikinci yarısında olacak.

Görüşmeye, KKTC’den Yeni Kıbrıs Partisi, Cumhuriyetçi Türk Partisi, Toplumcu Demokrasi Partisi, Kıbrıs Sosyalist Partisi, Birleşik Kıbrıs Partisi; Güney Kıbrıs’tan Emekçi Halkın İlerici Partisi, Kıbrıs Yeşiller Partisi, Demokratik Parti, Demokratik Seferberlik Partisi, EDEK, Birleşik Demokratlar ve EPALİXİ’den temsilciler veya başkanlar katıldı.

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