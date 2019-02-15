“Kıbrıs Türkü’nün Özgürlük ve Varoluş Mücadelesi Gelecek Nesillere Aktarılacak…”

Bakan Özyiğit, “Tüm eğitim gruplarındaki çocukların sergiyi gezip bu havayı soluyarak, Kıbrıs olaylarının dünya çapında yarattığı yankı ve tarihte bıraktığı izleri görerek tasvir etmeleri ve öğrenmeleri bakımından önemli bir etkinlik.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Kıbrıs Türk Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 35. ölüm yıl dönümü anısına ülkemiz 92 sanatçısının 165 özgün eseriyle hazırlanan ve 1 Mart 2019 tarihine kadar ziyarete açık olacak olan “Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele” temalı sergiyi ziyaret etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde bulunan Kıbrıs Sanat Merkezi'ndeki “Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele” temalı sergiyi gezen Bakan Cemal Özyiğit’e, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel ile Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan. S. Günsel eşlik etti. Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul da ziyaret sırasında Bakan Özyiğit’e, sergide yer alan eserler ve Dr. Fazıl Küçük'ün silikondan yapılan heykeli hakkında bilgiler aktardı.

Bakan Cemal Özyiğit: “Gelecek Nesiller Kıbrıs Türk Toplumunun Var Olma Mücadelesini Görerek Tasvir Ediyor…”

Yakın Doğu Üniversitesi Sanat Merkezi’nin çok önemli bir sergiye ev sahipliği yaptığını belirten Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin uyanış, direniş, özgürlük ve varoluş liderinin adını taşıyan serginin düzenlenmesinden mutluluk ve gurur duyduğunu söyledi.

Bakan Özyiğit, “Tüm eğitim gruplarındaki çocukların sergiyi gezip bu havayı soluyarak, Kıbrıs olaylarının dünya çapında yarattığı yankı ve tarihte bıraktığı izleri görerek tasvir etmeleri ve öğrenmeleri bakımından önemli bir etkinlik. Bu tür sanatsal etkinlikler ayrıca, çocukların içlerinde var olan sanatçının açığa çıkmasına ilham kaynağı olacaktır” dedi.

Gelecek nesillerin Kıbrıs Türk toplumunun var olma mücadelesinin özünde yatan gerçekleri bilen, mücadele tarihinin bilincine varan ve bu mücadeleye inançla bağlanan, manevi ve kültürel değerlerini koruyan ve geliştiren, yurdunu ve toplumunu seven ve haklarını savunan bireyler olarak yetişmesi bakımından da serginin en güzel örneklerden biri olduğunu ifade eden Bakan Özyiğit, Kıbrıs Türk Halkının toplumdan devlete kavuştuğu zorlu günleri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin nasıl kurulduğunu, Kıbrıs Türk halkının yaşadıklarının unutulmaması gerektiğine vurgu yaptı.