  • BIST 101.777
  • Altın 223,326
  • Dolar 5,2561
  • Euro 5,9263
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAKıbrıs'ta domuz gribi can almaya devam ediyor

“Kıbrıs Türkü’nün Özgürlük ve Varoluş Mücadelesi Gelecek Nesillere Aktarılacak…”

» »
Bakan Özyiğit, “Tüm eğitim gruplarındaki çocukların sergiyi gezip bu havayı soluyarak, Kıbrıs olaylarının dünya çapında yarattığı yankı ve tarihte bıraktığı izleri görerek tasvir etmeleri ve öğrenmeleri bakımından önemli bir etkinlik.
“Kıbrıs Türkü’nün Özgürlük ve Varoluş Mücadelesi Gelecek Nesillere Aktarılacak…”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Kıbrıs Türk Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 35. ölüm yıl dönümü anısına ülkemiz 92 sanatçısının 165 özgün eseriyle hazırlanan ve 1 Mart 2019 tarihine kadar ziyarete açık olacak olan “Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele” temalı sergiyi ziyaret etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde bulunan Kıbrıs Sanat Merkezi'ndeki “Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele” temalı sergiyi gezen Bakan Cemal Özyiğit’e, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel ile Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan. S. Günsel eşlik etti. Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul da ziyaret sırasında Bakan Özyiğit’e, sergide yer alan eserler ve Dr. Fazıl Küçük'ün silikondan yapılan heykeli hakkında bilgiler aktardı.

Bakan Cemal Özyiğit: “Gelecek Nesiller Kıbrıs Türk Toplumunun Var Olma Mücadelesini Görerek Tasvir Ediyor…”

Yakın Doğu Üniversitesi Sanat Merkezi’nin çok önemli bir sergiye ev sahipliği yaptığını belirten Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin uyanış, direniş, özgürlük ve varoluş liderinin adını taşıyan serginin düzenlenmesinden mutluluk ve gurur duyduğunu söyledi.

Bakan Özyiğit, “Tüm eğitim gruplarındaki çocukların sergiyi gezip bu havayı soluyarak, Kıbrıs olaylarının dünya çapında yarattığı yankı ve tarihte bıraktığı izleri görerek tasvir etmeleri ve öğrenmeleri bakımından önemli bir etkinlik. Bu tür sanatsal etkinlikler ayrıca, çocukların içlerinde var olan sanatçının açığa çıkmasına ilham kaynağı olacaktır” dedi.

Gelecek nesillerin Kıbrıs Türk toplumunun var olma mücadelesinin özünde yatan gerçekleri bilen, mücadele tarihinin bilincine varan ve bu mücadeleye inançla bağlanan, manevi ve kültürel değerlerini koruyan ve geliştiren, yurdunu ve toplumunu seven ve haklarını savunan bireyler olarak yetişmesi bakımından da serginin en güzel örneklerden biri olduğunu ifade eden Bakan Özyiğit, Kıbrıs Türk Halkının toplumdan devlete kavuştuğu zorlu günleri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin nasıl kurulduğunu, Kıbrıs Türk halkının yaşadıklarının unutulmaması gerektiğine vurgu yaptı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Atatürk Eğitim Fakültesi Örnek Grup Rehberliği Materyalleri Sergisi Gerçekleştirildi…11 Şubat 2019 Pazartesi 15:40
  • “Kıbrıs Türk Milli Mücadele” Konulu Fotoğraf Yarışması Sergisi 5 Mart Salı Günü Açılıyor…10 Şubat 2019 Pazar 14:05
  • Kırgızistan Halk Ressamlarının 60 Eseri Sergileniyor, Eserler Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ne Bağışlandı…08 Şubat 2019 Cuma 14:25
  • Kıbrıs’ın Gelecek Nesillere Aktarılacak En Büyük Kapasiteli İbadet Merkezi…07 Şubat 2019 Perşembe 16:15
  • Meslek Yemini Ederek Diplomalarını Aldılar07 Şubat 2019 Perşembe 14:15
  • “Kıbrıs’ta HIV Salgın Analiz Raporu” Bakan Fikri Ataoğlu’na Sunuldu05 Şubat 2019 Salı 14:54
  • Fen-Edebiyat Fakültesi Mezunları Kep Fırlattı…05 Şubat 2019 Salı 14:40
  • Ataoğlu: “Veriler Ülke Turizm Tanıtımlarında Kullanılabilir…”05 Şubat 2019 Salı 14:00
  • YDÜ Mimarlık Fakültesi Güz Dönemi Mezuniyet Töreni yapıldı04 Şubat 2019 Pazartesi 18:01
  • "Ülkelerimizin Geleceğinde Bizimde İmzalarımız Olacak…"04 Şubat 2019 Pazartesi 17:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti