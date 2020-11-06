  • BIST 1.186
  • Altın 536,284
  • Dolar 8,5325
  • Euro 10,1229
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 7 pozitif vaka

Kıbrıs Vakıflar Bankası adlı sitede Kıbrıs escort ilanları

» »
Kıbrıs Vakıflar Bankası adına açılan web sitesine giriş yapan vatandaşlar kötü bir sürprizle karşılaştı.
Kıbrıs Vakıflar Bankası adlı sitede Kıbrıs escort ilanları

Kıbrıs Vakıflar Bankası adına açılan web sitesine giriş yapan vatandaşlar kötü bir sürprizle karşılaştı.

Kıbrıs Vakıflar Bankasının web sitesinin hackerlar tarafından çalınarak escort sitesine yönlendirildiğini düşünen vatandaşlar, banka hesaplarıyla ilgili de büyük endişe yaşadı.

Yaşadıkları şaşkınlığı ve korkuyu gizleyemeyen vatandaşlar bunun kötü bir şaka olduğunu düşünse de işin aslı sonradan anlaşıldı.

Kıbrıs Vakıflar Bankası’nın resmi web sitesi olan www.vakiflarbankasi.com adresine benzer bir adres açan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, www.kibrisvakiflarbankasi.com adı altındaki internet sitesinde çıplak kadın fotoğraflarıyla escort hizmeti veriyorlar.

Bilişim Suçları Yasası’nın da devrede olduğu ülkemizde söz konusu web sitesinin yayından kaldırılması ve söz konusu siteyle ilgili yasal işlem başlatılması için Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’nun devreye girmesi bekleniyor.

8s88s6.jpg

Etiketler: , , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akıncı, mal bildiriminde bulundu06 Kasım 2020 Cuma 13:44
  • Akıncı'dan Erol Ertugan'a taziye mesajı06 Kasım 2020 Cuma 13:42
  • Meteoroloji Dairesi Yağış Miktarlarını Açıkladı06 Kasım 2020 Cuma 13:22
  • HP Genel Sekreteri Rogers'dan karantina uyarısı06 Kasım 2020 Cuma 13:19
  • KTTB Genel Kurulu cumartesi günü yapılacak06 Kasım 2020 Cuma 13:15
  • Tasarrufunda patlayıcı madde bulundu!06 Kasım 2020 Cuma 13:13
  • 263 gram uyuşturucu yakalandı!06 Kasım 2020 Cuma 13:12
  • Özersay: Son günlerde yaşananları ne UBP hak eder ne de Kıbrıs Türk Halkı.06 Kasım 2020 Cuma 11:55
  • KTOEÖS: Müdahalelere Neden Sessiz Kalınmaktadır?06 Kasım 2020 Cuma 11:51
  • Ölüm camide yakaladı!06 Kasım 2020 Cuma 11:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti