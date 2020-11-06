Kıbrıs Vakıflar Bankası adlı sitede Kıbrıs escort ilanları

Kıbrıs Vakıflar Bankası adına açılan web sitesine giriş yapan vatandaşlar kötü bir sürprizle karşılaştı.

Kıbrıs Vakıflar Bankasının web sitesinin hackerlar tarafından çalınarak escort sitesine yönlendirildiğini düşünen vatandaşlar, banka hesaplarıyla ilgili de büyük endişe yaşadı.

Yaşadıkları şaşkınlığı ve korkuyu gizleyemeyen vatandaşlar bunun kötü bir şaka olduğunu düşünse de işin aslı sonradan anlaşıldı.

Kıbrıs Vakıflar Bankası’nın resmi web sitesi olan www.vakiflarbankasi.com adresine benzer bir adres açan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, www.kibrisvakiflarbankasi.com adı altındaki internet sitesinde çıplak kadın fotoğraflarıyla escort hizmeti veriyorlar.

Bilişim Suçları Yasası’nın da devrede olduğu ülkemizde söz konusu web sitesinin yayından kaldırılması ve söz konusu siteyle ilgili yasal işlem başlatılması için Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’nun devreye girmesi bekleniyor.