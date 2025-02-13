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Kıbrıs’ın Güneyinde Askeri Kurallarla Hareket Ettiklerine İnanılan 80 Kişilik Bir Şebeke Soruşturuluyor

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Kıbrıs’ın Güneyinde Askeri Kurallarla Hareket Ettiklerine İnanılan 80 Kişilik Bir Şebeke Soruşturuluyor
Kıbrıs’ın Güneyinde Askeri Kurallarla Hareket Ettiklerine İnanılan 80 Kişilik Bir Şebeke Soruşturuluyor

Kıbrıs Cumhuriyeti polisi benzeri görülmemiş bir vakayı ortaya çıktı. Askeri yöntemlerle hareket ettiklerine inanan 80 kişilik bir şebeke soruşturuluyor.

Kıbrıs’ın güneyinde bir hukuk bürosunun satılan bir evle ilgili bir sorun hakkında yaptığı şikâyet üzerine polisin yaptığı incelemeler sonucunda bir şebekenin varlığından şüphe ediliyor. Fileleftheros’un ilgili haberinde polis soruşturmasının şu ana kadar elde ettiği kanıtlara dayanarak, Kıbrıs Cumhuriyeti’nde ikamet eden 80 kişiyi kapsadığı ve faaliyetlerinin yasadışı bir suç örgütüne işaret ettiği iddia edildi.

Polisin ön soruşturmalarındaki bulgular, bu kişilerin kendi askeri kurallarına göre hareket ettiklerini, Cumhuriyet vatandaşı olarak yükümlülüklerine uymadıklarını, amaçlarına ulaşmak için kendi mühürlerini kullanarak belgeler düzenlediklerini ve bunları resmi olarak sunduklarını ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından kullanılan resmi amblemlere atıfta bulunan semboller kullandıklarını gösteriyor.

Polisin üç kişi hakkında tutuklama emri çıkartarak bunlardan ikisini tutukladığını belirten haberde dün tutuklanan bir erkek ve bir kadının Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldığı ve Polis’in talebini değerlendirdikten sonra haklarında sekiz gün süreyle tutukluluk emri verildiği belirtildi. Haberde üçüncü bir kişinin ise düne kadar tutuklama emrine istinaden arandığı ifade edildi.

Amerikan sembolü olan ve ‘Donanma Bakanlığı’ yazan bir ceket

Polis soruşturmasında söz konusu şebekenin üyelerinin kendilerini posta çalışanları, askeri personel, yargı görevlileri ve hakimler olarak tanıttığı ve bir hiyerarşiye sahip olunduğunun ortaya çıktığını yazan haber, dün Mahkeme huzuruna çıkan ilk şüphelinin üzerinde Amerikan sembolü olan ve ‘Donanma Bakanlığı’ yazan bir ceket olduğu, ayrıca bir rütbeye sahip olduğu ve polisin soruşturmalar sonucunda elde ettiği bilgilere göre, Kıbrıs’ta olmayan ve kendilerine ‘general’ diyen iki kişiyle temas halinde olduğu belirtildi.

Polisin mahkemeye sunduğu dellilere göre, Cumhuriyet armalı bir pul kullanan şebeke üyelerinin, CID Merkezinde yapılan incelemeler sırasında askeri mahkeme tutanaklarına benzeyen belgeler de kullandıkları ortaya çıktı.

Polisin soruşturmalarında tespit ettiği bir başka bulgu ise, şebekenin çeşitli devlet dairelerine ve diğer kurumlara gönderdiği mektupların baş harfleriyle imzalandığı ve baş harflerinin yanında parmak izi kullanıldığı oldu.

“Amerikan bayrağına tabiyim”

Polise soruşturmasında, tutuklanan kişilerin kredi yönetim şirketleri nezdinde davaları olduğu da ortaya çıkarken. Cumhuriyet vatandaşları olarak yükümlülüklerini yerine getirmediklerini gösteren raporlar da sunuldu. Rapor söz konusu kişilerin para cezası emirlerine ve diğer yükümlülüklerine uymamadıklarını ortaya koyarken, Polis soruşturması şüphelilerin aynı zamanda psikolojik sorunları olduğunu gösterdiğine de vurgu yapıldı.

Tutuklu şahıslardan birinin mahkeme huzurunda “Amerikan bayrağına tabiyim” diyerek bir anlamda Amerikan vatandaşı olduğunu ifade ettiğini yazan haber, tutuklu şahsın ABD’li bir yetkili ile düzenli temas halinde olduğunu ve ABD hükümetiyle, özellikle de Donald Trump ile bağları olduğunu söylediğini belirterek, eylemlerini meşrulaştıran uluslararası bir kararnameye dayanarak hareket ettiğini de söyledi. Tutuklun şahıs “Ben bir kişi değilim, ben bir varlığım” dedi.

Polis ağır suç işlemek için komplo kurmak, kamu düzenini veya Devlete ya da kurumlarına olan güveni sarsacak yalan haber yayınlamak, kimliğe bürünmek ve suç örgütüne üye olmak gibi ciddi suçlar getirdiği olayı soruşturmaya devam ediyor.

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