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Kıbrıs'ın güneyinde, Kıbrıslı Türk bir muhtar!

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Kıbrıs'ın güneyinde, Kıbrıslı Türk bir muhtar!
Güney Kıbrıs’ta 18 Aralık’ta gerçekleştirilen yerel seçimde, Baf’ın “Androliku” (Gündoğdu) köyüne Kıbrıslı Türk muhtar Hasan Eskul’un seçildiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Eskul’un babasının, Androliku köyünü terk etmeyen Kıbrıslı Türklerden olduğunu kaydederken, Androliku’da bugün, karma evlilik yapan 6 Kıbrıslı Türk ailenin ikamet ettiğini yazdı.

Gazete, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun, milletvekili Kostas Konstandinu ile birlikte dün, Androliku Muhtarlığı’na giderek Eskul’u ziyaret ettiğini ve köydeki karma evliliklerin, yeniden birleşme için mücadele veren bir ülke için en güzel mesaj olduğunu söylediğini kaydetti.

Habere göre Neofitu, Eskul’un, Kıbrıs sorununa bir an önce çözüm bulunması arzusundan duyduğu mutluluğu dile getirdi ve Androliku gibi, tüm Kıbrıs’ta Kıbrıslı Türkler ile Rumların bir arada yaşadığını görmek istediğini ifade etti.

Eskul ise, kendisini ziyaret eden Neofitu ile Konstandinu’ya teşekkürlerini sunarak, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in çözüme çok yaklaştığını ve Anastasiadis sorunu çözemezse, yerine kim seçilirse seçilsin, sorunu çözemeyeceğini kaydetti.

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