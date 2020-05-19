Sanatçı Yerlan Nazarkulov, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için karantina günlerinde Kıbrıs’ın tarihi mekanlarından St.Barnabas Kilisesi, Hala Sultan Camii ile Girne Kapısını tuvale resmetti

Sanatçı Yerlan Nazarkulov, karantina günlerinde Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için, Kıbrıs’ın tarihi mekanlarını tuvale resmetti

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre sanatçı Yerlan Nazarkulov, dünyada olduğu gibi ülkemizde uygulanan karantina günlerinde sanatını sürdürerek Kıbrıs’ın tarihi mekanlarından olan St.Barnabas Kilisesi, Hala Sultan Camii ve Girne Kapısı’nı tuvale resmederek sanatseverlerin beğenisine sundu.

Yerlan Nazarkulov kimdir?

1969 yılında Kazakistan'da dünyaya geldi. 1991 yılında Almatı Oral Tansykbaev Dekoratif ve Uygulamalı Sanatlar Koleji’nden mezun oldu. 1997 yılında Almatı'daki T. Zhurgenov Sanat Akademisi'nden mezun oldu. Uluslararası Avrasya Tasarımcılar Birliği üyesidir.

1993 ve 1994 yıllarında Almatı şehrinde ulusal sanat sergilerine katıldı. 1996 ve 1997 yıllarında Ular Galerisi'nde kişisel sanat sergilerini açtı. 1999 yılında Devlet ve Cumhurbaşkanlığı Ödüllerine layık görüldü. 2008 yılında Astana kentinde düzenlenen " Nevruz" adlı ulusal sanat sergisine katıldı. 2010-2011 yıllarında Başkanlık ödülünün sahibi oldu. 2012 yılında "Art Nazarkul" adlı karma sanat sergisinde yer aldı. 2013 yılında «Astana Artline» galerisinde düzenlenen uluslararası karma sanat sergisine katıldı. 2014 yılında "Astana Art Fest" adlı uluslararası sanat sergisine katıldı. 2016 yılında Almatı Devlet Merkez Müzesi'nde kişisel sanat sergisini açtı. 2017 yılında Astana Ulusal Müzesi'nde kişisel bir sanat sergisini açtı. 2016-2018 yıllarında Belarus Dışişleri Bakanlığı ve UNESCO'nun desteğiyle "Lizbon'dan Vladivostok'a" adlı uluslararası sanat sergisine katıldı. 2018 yılında Astana kentinde düzenlenen «İpek Yolu» adlı uluslararası sanat sergisine katıldı.

Eserleri ABD, Kanada, Fransa, Almanya, Danimarka, Hollanda ve Büyük Britanya gibi ülkelerde ki özel koleksiyonlarda yer almaktadır.