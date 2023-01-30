Kıbrıslı Rumlar, en çok bu suçları seviyor

Kıbrıslı Rumların en çok işlediği mali suçlar listesinin başında "belge sahteleme, yalan beyan, başkasının kimliğine bürünme ve mal satışı veya ipoteğinde sahtekârlık" bulunduğu bildirildi.

Fileleftheros’un “Kıbrıslıların Mali Suçları Neler” başlıklı haberine göre, mali suçlarla ilgili istatistikler 2019’dan 2021’e kadar kaydedilen mali suç sayısının 1642’ye ulaştığını, bunlardan 1447’sinin aydınlatıldığını gösteriyor.

Verilere göre 2019’da sicil kaydına girmiş suç sayısı 425 (382’si aydınlatıldı), 2020’de 555 (478’i aydınlatıldı) ve 2021’de 662 (587’si aydınlatıldı) oldu.

“Belge sahteleme ve yalan beyan açık ara ülkemizin en çok sevilen mali suçları. Revaçta olanlar ise yalan beyanla kredi temini, nakit para ile ilgili suçlar ve mülk satışı veya ipotek işlemleri sırasında sahtekârlık” ifadesini kullanan gazete, polise kara para aklama şikayetleri de ulaştığına dikkat çekti.

Habere göre sözü edilen dönemde 156 sahte beyan ve dolandırıcılık, 42 müdür, yönetici ve çalışan tarafından iş yerinden hırsızlık, 328 belge sahteleme, 25 nakit para, 9 mal satışı veya ipoteği sırasında sahtekârlık, 12 yasa dışı yoldan edinilen geri aklama, 3 bilgisayarla belge sahteleme, 25 bilgisayarla dolandırıcılık suçu işlendi.