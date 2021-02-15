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Kıbrıslı Türk Yönetmen Öztürk’ün iki filmi Giovanni Scognamillo Fantastik Film Ödülü’ne aday gösterildi

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53. Sinema Yazarları Derneği (SİYAD)Türkiye Sineması Ödülleri’nin kısa film, belgesel ve fantastik film dallarındaki adayları da belli oldu.
Kıbrıslı Türk Yönetmen Öztürk’ün iki filmi Giovanni Scognamillo Fantastik Film Ödülü’ne aday gösterildi

53. Sinema Yazarları Derneği (SİYAD)Türkiye Sineması Ödülleri’nin kısa film, belgesel ve fantastik film dallarındaki adayları da belli oldu.

Toplam 16 kategoride SİYAD üyelerinin oylarıyla belirlenecek olan Türk sinemasının en iyileri, mart ayında gerçekleştirilecek törende açıklanacak.

Kıbrıslı Türk Yönetmen Fehmi Öztürk ‘ün Bir Annenin Sonatı (Kısa Metraj)  ve
Free Fun (Kısa Metraj)  filmleri Giovanni Scognamillo Fantastik Film Ödülü’ne aday gösterildi.

SİYAD Giovanni Scognamillo Fantastik Film Ödülü adayları:

Bina – Orçun Behram Bir Annenin Sonatı (Kısa Metraj)

– Fehmi Öztürk Free Fun (Kısa Metraj)  Fehmi Öztürk

-Peri: Ağzı Olmayan Kız – Can Evrenol

-Tapınak(Kısa Metraj) – Murat Uğurlu

SİYAD Kısa Film Ödülü adayları:

Büyük İstanbul Depresyonu

– Zeynep Dilan Süren Paydos

– Öykü Orhan Sürgünde Bir Yıl

– Malaz Usta Yağmur, Şnorkel ve Taze Fasulye

– Yavuz Akyıldız Yara , Onur Güler

SİYAD Orta-Uzun Metraj Belgesel Ödülü adayları:

Ah Gözel İstanbul – Zeynep Dadak

Atık Sözlüğü: Tanımların ve İmajların Geri Dönüşümü – Alper Şen

Hayalimdeki Sahneler – Metin Akdemir

Maddenin Halleri – Deniz Tortum Mimaroğlu – Serdar Kökçeoğlu

Miss Holokost Survivor – Eytan İpeker

SİYAD Kısa Metraj Belgesel Ödülü adayları:

Buluşma – Nurbanu Asena

Cemile Sezgin – Aylin Kuryel, Raşel Meseri

Oyuncakçı Saklı Yadigarlar – Yağmur Kartal

Seval – Ahmet Keçili

Silivri’den Mektuplar (Letters from Silivri) – Adrian Figuero

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