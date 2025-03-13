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Kıbrıs’ta Antibiyotik Direncine Karşı Büyük Buluşma

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40.ANKEM Akılcı Antibiyotik Kullanımı Kongresi Yakın Doğu Üniversitesi’nde
Kıbrıs’ta Antibiyotik Direncine Karşı Büyük Buluşma

Bilim İnsanları, Antibiyotik Direncine Karşı Kıbrıs’ta Buluşacak!

Yakın Doğu Üniversitesi ve Antibiyotik ve Kemoterapi Derneği iş birliğiyle düzenlenecek olan “40. ANKEM Akılcı Antibiyotik Kullanımı Kongresi” 8-11 Mayıs tarihleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

İnsanlığın bakterilere karşı en güçlü kalkanı olan antibiyotikler, bilinçsiz ve yaygın kullanım nedeni ile artık eskisi kadar “güçlü” değil. Bakterilerin antibiyotiklere karşı direnç kazanması ile insanların bakteriler üzerinde kurduğu üstünlük artık sonlanmaya çok yakın! Antibiyotik ve Kemoterapi Derneği (ANKEM), uzun yıllardır bu sorunla ilgili farkındalık geliştirmek için çalışmalar sürdürüyor. Yakın Doğu Üniversitesi ise özellikle, antibiyotik direncine sahip bakterilerle mücadelede en önemli alternatif çözüm olan “bakteriyofaj” çalışmaları ile adından söz ettiriyor.

Yakın Doğu Üniversitesi ve ANKEM güçlerini birleştirerek, bu yıl 40’ıncısı düzenlenecek olan “ANKEM Akılcı Antibiyotik Kullanımı Kongresi”ni Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleştirecek. Kongre öncesinde bir araya gelen Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve ANKEM Derneği Başkanı Prof. Dr. Bülent Gürler, kongrenin başarılı bir şekilde gerçekleşmesi için yapılan hazırlıkları ve etkinliğin içeriğini detaylı bir şekilde . Görüşmeye, “40. ANKEM Akılcı Antibiyotik Kullanımı Kongresi” başkanları Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sebahat Aksaray ve Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi ve DESAM Araştırma Enstitüsü araştırmacılarından Doç. Dr. Buket Baddal da katıldı. Toplantıya ayrıca Kongrenin genel sekreterliğini de üstlenen Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Emrah Ruh da eşlik etti.

40. ANKEM Akılcı Antibiyotik Kullanımı Kongresi, 8-11 Mayıs’ta Kıbrıs’ta!

8-11 Mayıs 2025 tarihleri arasında, dört gün sürecek olan kongre, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Kongre boyunca interaktif oturumlar, konferanslar, paneller ile sözlü ve poster bildirileri yer alacak. Alanın pek çok uzmanını Kıbrıs’ta buluşturacak kongrede, bilim ve sanatın buluştuğu çeşitli etkinlikler de düzenlenecek.

Dorana Turizm organizasyonu ile “Sağlık için aşılan, Antibiyotiği akılcı kullan” sloganıyla düzenlenecek olan kongrede; infeksiyon hastalıklarında akılcı antibiyotik kullanım ilkeleri, epidemiyolojik değerlendirmeler, farmakoekonomik yaklaşımlar, her yaşta aşılamalar, cerrahi ve kritik hasta enfeksiyonları gibi önemli konular ele alınacak.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Kongre, sağlık profesyonelleri arasında bilgi alışverişi sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda antibiyotik direncine karşı etkili stratejiler geliştirilmesi noktasında iş birliklerinin güçlenmesine de zemin hazırlayacak.”

ANKEM Derneği’in, uzun yıllardır, antibiyotiklerin akılcı kullanımını merkezine alan çok önemli çalışmalar yürüttüğüne vurgu yapan Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Bu yıl, 40. ANKEM Akılcı Antibiyotik Kullanımı Kongresi’ne ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Şanlıdağ, “Kongre, sağlık profesyonelleri arasında bilgi alışverişi sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda antibiyotik direncine karşı etkili stratejiler geliştirilmesi noktasında iş birliklerinin güçlenmesine de zemin hazırlayacak” ifadesini kullandı.

Kongrenin, sağlık profesyonellerine ve topluma; antibiyotiklerin doğru kullanımı konusunda önemli bir farkındalık kazandıracağını da belirten Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Bilim insanlarının katkılarıyla, antibiyotiklerin daha akılcı ve etkin kullanımı sağlanarak, sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği açısından önemli bir etki yaratılacak” dedi.

Prof. Dr. Bülent Gürler: “Alanında uzman konuşmacılar, akademisyenler ve profesyonellerin katılımıyla, kongremizde zengin bir program sunmayı hedefliyoruz.”

ANKEM Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bülent Gürler ise büyük bir heyecanla duyurdukları 40. ANKEM Kongresi’ni 8-11 Mayıs 2025 tarihlerinde Yakın Doğu Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını söyledi. “Bundan 40 yıl önce, 1986 yılında kurulan ANKEM Derneğimiz çatısı altında, derneğimizin misyonu olan antimikrobiyal kemoterapinin doğru şekilde uygulanması; yıllar önce slogan haline getirdiğimiz ‘akılcı antibiyotik kullanımı’ sözcüğünü baz alarak çok değerli hekimlerimize ve diğer sağlık çalışanlarımıza kongreler ve seminerler düzenleyerek, çeşitli yayınlarla ve gerektiğinde medyayı kullanmak gibi çeşitli vesilelerle de değerli halkımıza bilgilendirme yapılmasına çalışılmıştır. Bu şekilde mesleki gelişimimize katkı sağlamak, kurumsal birliktelik ve dayanışmamızı artırmak, Derneğimiz faaliyet alanına giren konularda sosyal ve akademik çalışmalara katkı sunmak üzere, görev üstlenmiş bulunmaktayız” ifadesini kullandı.

“Alanında uzman konuşmacılar, akademisyenler ve profesyonellerin katılımıyla, kongremizde zengin bir program sunmayı hedefliyoruz. Kongremiz, bilgi alışverişi ve iş birliği olanakları için eşsiz bir fırsat oluşturacaktır” ifadesini kullanan Prof. Dr. Gürler, “Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenleyeceğimiz kongremiz boyunca çeşitli oturumlar, paneller, sözlü bildiri etkinlikleri düzenlenecek” ifadesini kullandı.

 

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