Kılıçdaroğlu: Devlet Kıbrıs'a başsağlığı dilemedi, aklım almıyor

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV ekranlarında yayınlanan ‘Lider Masası’ programında Bengü Şap Babaeker ve İsmail Küçükkaya'nın gündeme dair sorularını yanıtladı.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Maraş depremlerinde yıkılan Adıyaman'daki İsias Otel'in enkazında Kıbrıslı gencecik çocukların hayatını kaybettiğini söyledi.

“TÜRKİYE'DEN ENKAZI KALDIRACAK İNSAN BULAMADILAR”

“Enkazın başında aileleri vardı ama Türkiye'den enkazı kaldıracak insan bulamadılar. Her birini tek tek ziyaret ettik. Acı olan ne biliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs'a başsağlığı dilemediler.” diyen Kemal Kılıçdaroğlu, aillerin sadece ‘adalet’ istediğini kaydetti. KKTC ziyareti sırasında ailelere söz verdiğini hatırlatan Kemal Kılıçdaroğlu, “Çocuklar adına biz vakıf kuracağız. O çocuklar adına yüzlerce çocuğa burs vereceğiz." dedi.

NE OLMUŞTU?

İsias Otel'de, 30’u rehber, 35’i Kuzey Kıbrıslı öğrenci, öğretmen ve veli toplam 65 kişi yaşamını yitirmişti.

İsias Otel’in sahip ve yöneticileri Ahmet Bozkurt, Efe Bozkurt, Amine Bozkurt ve Şule Özbek gözaltına alınmıştı. Daha sonra Ahmet, Mehmet Fatih ve Efe Bozkurt tutuklanmış, Ulviye Bozkurt ve Şule Özbek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.