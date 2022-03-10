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Kılıçdaroğlu Diyarbakır'da: Hep beraber huzur içinde yaşayacağız

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Diyarbakır’da düzenlenen Üye Katılım Töreni’nde konuştu.
Kılıçdaroğlu Diyarbakır'da: Hep beraber huzur içinde yaşayacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Diyarbakır’da düzenlenen Üye Katılım Töreni’nde konuştu.

Kılıçdaroğlu, "CHP'ye Diyarbakır'da fazla üye olan yok biliyorum. Bunun kabahati bizde. Sofranızda oturmadık, Ankara'da oturduk güzel güzel laflar ettik 'niye bize oy vermiyorlar?' diye. Sizin dertlerinize talibim. Dertlerinizi çözeceğim" ifadelerini kullandı. 

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
 
"Helalleşmeyi hep birlikte yapacağız.

6 milyon 300 genç ilk kez sandığa gidecek, oy kullanacak, Türkiye'nin kaderini belirleyecek. Benim umudum ve beklentim gençlerden. Demokrasinin güvencesi sizler olacaksınız. 

Biz gençlerle gurur duyuyoruz. Ülkemizin bugünü ve geleceği gençlere emanet. Ben sadece sizin beklentilerinizi gerçekleştirmek için mücadele edeceğim.

Çatışmadan kaçınacağız. Bütün bölge olarak hep beraber huzur içinde yaşayacağız. Orta Doğu'yu kast ediyorum. Bütün komşularımızla barış içinde huzur içinde yaşamak istiyorum."

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