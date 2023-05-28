Kılıçdaroğlu, ‘Mücadeleye devam’ dedi

Kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 100’e yakın kapanan sandıklarda Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun önünde.

Kılıçdaroğlu‘nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*Sevgili halkım hakkınızın yenmesine müsaade edemezdim, etmedim. Göz yumamazdım, yummadım. Eziyetlere susup dilsiz şeytan olamazdım, olmadım.

*Evlatlarımız işsiz, güçsüz hayatlara tutunmaya çalışırken onların sizin hakkınızı yemesine müsaade edemezdim, etmedim.

*Hakkari’den Edirne’ye hepimiz bir aileyiz. Her gün her şeye zam gelirken halkımın belinin bükülmesine gönlüm razı gelemezdi, gelmedi.

*Bu toprakların bir insanı olarak hakkınız, hukukunuz için kimse sizi üzmesin diye, huzur içinde mücadele verdim. Vermeye de devam edeceğim.