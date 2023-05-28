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Kılıçdaroğlu, ‘Mücadeleye devam’ dedi

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Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanamayan millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu, “Mücadele verdim, vermeye de devam edeceğim” dedi.
Kılıçdaroğlu, ‘Mücadeleye devam’ dedi

Kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 100’e yakın kapanan sandıklarda Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun önünde.

 

Kılıçdaroğlu‘nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*Sevgili halkım hakkınızın yenmesine müsaade edemezdim, etmedim. Göz yumamazdım, yummadım. Eziyetlere susup dilsiz şeytan olamazdım, olmadım.

*Evlatlarımız işsiz, güçsüz hayatlara tutunmaya çalışırken onların sizin hakkınızı yemesine müsaade edemezdim, etmedim.

*Hakkari’den Edirne’ye hepimiz bir aileyiz. Her gün her şeye zam gelirken halkımın belinin bükülmesine gönlüm razı gelemezdi, gelmedi.

*Bu toprakların bir insanı olarak hakkınız, hukukunuz için kimse sizi üzmesin diye, huzur içinde mücadele verdim. Vermeye de devam edeceğim.

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