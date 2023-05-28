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Kılıçdaroğlu oyunu kullandı

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Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oyunu kullandı. Kılıçdaroğlu, "Oy kullanan ve oyunun hakkını arayan bütün vatandaşlara yürekten teşekkür ediyorum" dedi.
Kılıçdaroğlu oyunu kullandı

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için Ankara Arjantin İlkokulu'na gitti.

Kılıçdaroğlu, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı:

"Bu ülkeye gerçek anlamda özgürlüğün ve demokrasinin gelmesi için bütün vatandaşlarımı sandığa davet ediyorum. Oylarını kullansınlar sonra da sandıklara sahip çıksınlar. Bu seçim çok zor koşullarda gerçekleşen bir seçimdir. Her türlü karalama, iftira yapıldı ama ben halkın sağduyusuna güveniyorum. Mutlaka bu ülkeye demokrasi gelecek, özgürlük gelecek. İnsanlar huzur içinde bu ülkenin sokaklarında gezebilecekler. Ve siyasetçileri de özgürce eleştirebilecekler. Oy kullanan ve oyunun hakkını arayan bütün vatandaşlara yürekten teşekkür ediyorum."

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