Kılıçdaroğlu: Yine bir gece yarısı zorbalığı; kripto kararını kime danıştın ey iktidar?

Türkiye'de kripto paraların düzenlenmesine yönelik yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre kripto varlıklar ödemelerde doğrudan ve dolaylı olarak kullanılamayacak.

Türkiye'de kripto paraların düzenlenmesine yönelik yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre kripto varlıklar ödemelerde doğrudan ve dolaylı olarak kullanılamayacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, söz konusu kararla ilgili sosyal medya hesabından iktidara tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, CHP’li belediyelerin astığı "128 milyar dolar nerede?” afişlerinin gece yarısı vinçlerle indirilmesine atıfta bulunarak yaptığı paylaşımda, “Yine bir gece yarısı zorbalığı, kurtulamadılar bu zihniyetten. İlla gece yarıları bir akılsızlık yapacaklar. Böyle kararlar verilmeden önce tüm paydaşlarla konuşulur. Kripto kararını kime danıştın ey iktidar? Bu konunun tüm paydaşları ile oturup, istişarelerde bulunacağım” diye yazdı.

Kılıçdaroğlu’nun paylaşımı şöyle: