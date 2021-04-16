  • BIST 1.406
  • Altın 458,205
  • Dolar 8,0763
  • Euro 9,6678
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKA9132 test yapıldı 82 pozitif vaka

Kılıçdaroğlu: Yine bir gece yarısı zorbalığı; kripto kararını kime danıştın ey iktidar?

»
Türkiye'de kripto paraların düzenlenmesine yönelik yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre kripto varlıklar ödemelerde doğrudan ve dolaylı olarak kullanılamayacak.
Kılıçdaroğlu: Yine bir gece yarısı zorbalığı; kripto kararını kime danıştın ey iktidar?

Türkiye'de kripto paraların düzenlenmesine yönelik yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre kripto varlıklar ödemelerde doğrudan ve dolaylı olarak kullanılamayacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, söz konusu kararla ilgili sosyal medya hesabından iktidara tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, CHP’li belediyelerin astığı "128 milyar dolar nerede?” afişlerinin gece yarısı vinçlerle indirilmesine atıfta bulunarak yaptığı paylaşımda, “Yine bir gece yarısı zorbalığı, kurtulamadılar bu zihniyetten. İlla gece yarıları bir akılsızlık yapacaklar. Böyle kararlar verilmeden önce tüm paydaşlarla konuşulur. Kripto kararını kime danıştın ey iktidar? Bu konunun tüm paydaşları ile oturup, istişarelerde bulunacağım” diye yazdı.

Kılıçdaroğlu’nun paylaşımı şöyle:

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sağlık çalışanlarının “Ölümleri durdurun” eylemine polislerden sert müdahale15 Nisan 2021 Perşembe 17:59
  • Türk sanatçının bu göremediğiniz bir piksellik NFT ürünü 11 milyon liraya satıldı15 Nisan 2021 Perşembe 17:35
  • Kapalıçarşı esnafı: Alyansını getirenler var… Önce erkeklerinki satılıyor15 Nisan 2021 Perşembe 17:02
  • TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:''İmkansızı tekrar müzakere etmenin hiçbir anlamı yok. Bu zaman kaybıdır."15 Nisan 2021 Perşembe 17:00
  • TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Federasyon Zaman Kaybı"15 Nisan 2021 Perşembe 13:15
  • Erdoğan:“Kuzey Kıbrıs’ın haklarını kimseye yedirtmeyiz, yeri gelirse müdahale ederiz”15 Nisan 2021 Perşembe 08:41
  • Ahmet Altan, 4 yıl 6 aylık tutukluluğun ardından, AİHM kararı üzerine tahliye edildi15 Nisan 2021 Perşembe 08:35
  • CHP’li Tabel: Almanya’dan dönmeyen 43 kişiye benzer bin kişi olduğunu öğrendik; hepsinde proje ismi aynı14 Nisan 2021 Çarşamba 23:02
  • Türkiye'de 279 kişi daha hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı 62 bini aştı!14 Nisan 2021 Çarşamba 19:49
  • CHP'li Ağbaba'dan geri dönmeyen 43 kişiyle ilgili açıklama: Bunun adı insan kaçakçılığıdır14 Nisan 2021 Çarşamba 19:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti