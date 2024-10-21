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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a "Fethullah Gülen" çıkışı: Devletin kalbine ihanet hançerini sapladığınız ortağın ölmüş

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"Anlaşılan onunla hesabımız ahirete kaldı, ahirete bırakmadan seninle olan hesabımızı görmek ümidiyle"
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a "Fethullah Gülen" çıkışı: Devletin kalbine ihanet hançerini sapladığınız ortağın ölmüş

FETÖ lideri Fethullah Gülen hakkında yazan Kılıçdaroğlu, "Devletin kalbine ihanet hançerini sapladığınız ortağın ölmüş. Anlaşılan onunla hesabımız ahirete kaldı, ahirete bırakmadan seninle olan hesabımızı görmek ümidiyle" dedi.

 

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini organize eden Gülen cemaatinin lideri Fethullah Gülen (86), Mart 1999'dan beri yaşadığı ABD'nin Pensilvanya eyaletinde öldü. Darbe girişiminin bir numaralı sanığı olarak gıyabında yargılanan "Fethullah Gülen terör örgütü-FETÖ" lideri Gülen'in ölüm haberini yeğeni Ebuseleme Gülen doğruladı.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gülen'in ölümünün ardından sosyal medya platformu Instagram üzerinden yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi.

Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Devletin kalbine ihanet hançerini beraber sapladığınız ortağın ölmüş. Eminim üzüntün derindir. Sen neler istedi de vermedin ki? Devletin kılcal damarlarına varıncaya kadar tüm kurumlarına yerleşmelerinde emeğin ve desteğin hiç az değil. Çok yalvardın "Bitsin bu hasret" diyerek! Anlaşılan onunla hesabımız ahirete kaldı! Ahirete bırakmadan seninle olan hesabımızı görmek ümidiyle, bağımsız yargının önünde... Ülkemize, gençlerimize, anne babalara verdiğin acıları, açtığı derin yaraları vatanperver mücadele ile kapatacağız."

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