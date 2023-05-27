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Kılıçdaroğlu’ndan yeni kampanya filmi

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28 Mayıs’taki Cumhurbaşkanlığı ikinci tur oylaması öncesi Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Senin oyun onun boyunu aşacak!” adlı kampanya filmi yayınlandı.
Kılıçdaroğlu’ndan yeni kampanya filmi

CHP'nin 2019 yılında kazandığı büyükşehir seçimlerine vurgu yapılan videoda seçmenleri yılgınlığa kapılmadan, ayağa kalkmaya ve oy vermeye davet eden Kemal Kılıçdaroğlu videoda şu ifadeleri kullandı:

“İLK TURDA SALLADIK, İKİNCİ TURDA KAZANACAĞIZ”

*Dört yıl önce el ele sandığa gittik. Senin oyun, onun oyununu bozdu. Yıllar sonra İstanbul senin oldu.

*Ankara senin… İzmir, Aydın, Muğla, Tekirdağ, Hatay, Eskişehir'le omuz omuza verdin. Antalya, Mersin, Adana'yı geri aldın.

*Tarih yazdın. Şimdi Türkiye'yi geri alacaksın. Seninle baş edemez. Kalk ayağa, üşenme, olmaz deme, yine çalarlar deme.

*Senin oyun onun boyunu aşacak. Sen ayağa kalktıkça onu korku basacak. Ayağa kalk Türkiye'm. Bir adım kaldı. İlk turda salladık, ikinci turda kazanacağız. Vatanını seven sandığa gelsin.

Kampanya filmi, sosyal medyada yoğun ilgi gördü, çok sayıda beğeni ve paylaşım aldı. “Senin oy'un onun boyunu aşacak” cümlesi Twitter'da gündem oldu.

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