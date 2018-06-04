  • BIST 99.912
  • Altın 192,974
  • Dolar 4,6320
  • Euro 5,4299
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAYetişkinler çevre duyarlılığı konusunda çocuklara doğru rehber olamıyor

Kim üç askeri yetkiliyi görevden aldı

» »
ABD ile Kuzey Kore arasındaki zirve öncesinde Pyongyang yönetiminin üç üst düzey askeri yetkiliyi görevden aldığı öne sürüldü.
Kim üç askeri yetkiliyi görevden aldı

Güney Kore haber ajansı Yonhap Kuzey Kore Savunma Bakanı Pak Yong Sik, Genelkurmay Başkanı Ri Myong ve Ordu Genel Siyasi Büro yöneticisi Kim Jong Gak'ın görevden alındığını duyurdu. Güney Kore Savunma Bakanlığından bir sözcü bugün Seul'de yaptığı açıklamada, gelişmeleri yakından izlediklerini belirtti. Ajans, haberini istihbarat kaynaklarına dayandırdı.

Adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir ABD'li yetkili, Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın haberini doğrulayarak, üç üst düzey yöneticinin Kuzey Devlet Başkanı Kim Jong Un ile Güney Kore ve ABD ile ilişkiler konusunda yaşadıkları görüş ayrılığı nedeniyle görevden alındığını iddia etti.

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim ve ABD Başkanı Donald Trump'ın 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelmesi planlanıyor. Trump geçen Cuma yaptığı açıklamada, daha önce iptal edildiğini söylediği zirvenin yapılacağını duyurmuştu.

Savunma Bakanı Jim Mattis ise hafta sonunda yaptığı açıklamada, zirveye giden yolda pürüzler olduğunu belirtti. Savunma Bakanı Kuzey Kore'nin ancak nükleer silahsızlanma için denetlenebilir ve geri dönülmez adımlar atması hâlinde bu ülkeye baskının azaltılacağını belirterek, BM'nin Kuzey Kore ile ilgili kararlarının ilk aşamada yürürlükte kalacağını söyledi. 

Melania Trump zirveye gitmiyor

Öte yandan uzun süredir gözlerden uzak duran ABD'li First Lady Melania Trump'ın, Donald Trump'a önümüzdeki günlerde düzenlenecek zirvelerde de eşlik etmeyeceği açıklandı.

Trump'ın sözcüsü Stephanie Grisham Alman Haber Ajansı'na (dpa) yaptığı açıklamada, First Lady'nin önümüzdeki hafta sonunda Kanada'da yapılacak G7 Zirvesi ve ardından eşi Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim ile 12 Haziran'da Singapur'da yapacağı zirveye gitmeyeceğini belirtti.

Melania Trump son olarak 10 Mayıs'ta Kuzey Kore'den dönen ABD'lilerin karşılanma törenine eşiyle birlikte katılmıştı. Melania Trump bu törenden kısa bir süre sonra böbrek ameliyatı olmuştu. Trump ameliyatın ardından 19 Mayıs'ta Beyaz Saray'a dönmüştü. O tarihten bu yana kamuoyuna çıkmadı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • AB, Rusya’nın Avrupa’ya ‘sızmasına’ karşı koymaya niyetl03 Haziran 2018 Pazar 12:09
  • Çin'den ABD'ye ticaret uyarısı03 Haziran 2018 Pazar 12:06
  • İspanya'da yolsuzluk davası hükümeti düşürdü01 Haziran 2018 Cuma 14:05
  • Pentagon'dan Esad'a SDG uyarısı01 Haziran 2018 Cuma 14:02
  • ABD'nin son vergi kararına tepki yağdı01 Haziran 2018 Cuma 14:01
  • Brüksel ABD'ye karşı misillemeye hazırlanıyor01 Haziran 2018 Cuma 09:30
  • Karabağ sadece barışçıl yollardan çözülebilir31 Mayıs 2018 Perşembe 13:48
  • Avrupa'nın gözü Trump'ın gümrük vergisi kararında31 Mayıs 2018 Perşembe 13:27
  • Kaçamak yanıtlar veren Savunma Bakanı'nın sözünü kesip yayını bitirdi31 Mayıs 2018 Perşembe 00:36
  • 'Öldürüldü' denilen Rus gazeteci Ukrayna'da basın toplantısı düzenledi31 Mayıs 2018 Perşembe 00:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti