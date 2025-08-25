KITSAB: Verilen haksız izinlere geçit vermeyeceğiz

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği, seçim yasaklarına bir gün kala verilen turistik T, taksi ve kiralık araç izinlerini “haksız ve şeffaflıktan uzak” diyerek sert bir dille eleştirdi.

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB), seçim yasaklarına bir gün kala Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı İzin Kurulu tarafından verilen turistik T, taksi ve kiralık araç izinlerine tepki gösterdi.

KITSAB tarafından yapılan açıklamada, sektörün görüşü alınmadan, şeffaflıktan uzak bir şekilde eşe, dosta, partiliye izin dağıtıldığına dikkat çekilerek, “Bu karar, zaten büyük sıkıntılar yaşayan turizm sektörüne indirilmiş ağır bir darbedir” denildi.

Açıklamada, turizm sektörü temsilcilerinin dışlanarak, sektörün gerçek ihtiyaçlarının göz ardı edildiği vurgulandı ve “Amaç nedir? Turizmi bitirmek mi? Turizm kötüye giderken, sektörün taleplerini hiçe sayarak dağıtılan bu izinler kimin menfaatine hizmet etmektedir?” soruları yöneltildi.

KITSAB, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nı, ilgili izin kurulunu ve sessiz kalan Bakanlar Kurulu’nu şiddetle kınadığını duyurarak, hükümeti söz konusu kararın iptali için göreve çağırdı.

Açıklamada ayrıca, sektöre yönelik bu uygulamaya karşı basın toplantısı, miting ve her türlü demokratik eylem dahil tüm adımların atılacağı belirtildi. KITSAB, Kıbrıs Türk Taksici Dernekleri Federasyonu, Kiralık Araç İşletmecileri Birliği, Kar-İş ve diğer paydaşlarla ortak hareket etmeye hazır olduğunu açıkladı.

“Turizm sektörü kişisel ve parti çıkarlarının aracı değildir” denilen açıklamada, haksız ve adaletsiz uygulamalara karşı sonuna kadar mücadele edileceği vurgulandı.