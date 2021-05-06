Kıyamet senaryoları değerlendirildi: İnsan ırkının devam etmesi için kaç kişi sağ kalmalı?

Bilim insanlarına göre bu sorunun cevabı, kıyamet senaryosunun kendisine bağlı. Yani insan türünün yeniden çoğalabilmesi için farklı felaketlerde farklı sayıda kişinin hayatta kalması gerekiyor.

Büyük bir nükleer savaştan dev bir asteroit çarpmasına kadar, Dünya'daki insan yaşamının aniden sona erebileceği bir senaryo hayal etmek zor değil. Ancak böyle bir durumda birilerinin sağ kalması ve insan ırkını yaşatması da mümkün. Peki türün devam etmesi için kaç kişi sağ kalmalı?

Bilim insanlarına göre bu sorunun cevabı, kıyamet senaryosunun kendisine bağlı. Yani insan türünün yeniden çoğalabilmesi için farklı felaketlerde farklı sayıda kişinin hayatta kalması gerekiyor.

Örneğin bir nükleer savaş, radyasyona maruziyetinin yanı sıra hayatta kalanların küresel kıtlıkla karşı karşıya kalacağı dondurucu soğukları beraberinde getirebilir. Bu durumda az sayıda insan yeterli olabilir.

ABD'deki Portland Eyalet Üniversitesi Antropoloji Bölümü'nden Cameron Smith, "Birkaç yüz kişilik nüfusla muhtemelen yüzyıllarca hayatta kalabilirsiniz. Bu türden pek çok küçük nüfus, yüzyıllar ve belki de bin yıllarca hayatta kalabildi" diye konuştu.

Uzayın kolonileştirilmesi ve erken dönem insan uygarlıkları üzerine araştırmalar yapan Smith, tüm yiyeceklerini ithal ettikleri ve elektriğe büyük ölçüde bağımlı oldukları için büyük şehirlerin savunmasız kalacağını düşünüyor.

Bilim insanına göre sağ kalan nüfuslar kaynak bulabilmek için dağılacak. Örneğin, Neolitik dönemde (yaklaşık 12 bin yıl önce son buzul çağının bitişinden hemen sonra) insanların çiftçilik yapmaya başladığı pek çok küçük köy vardı.

Bunlar birbirinden epey bağımsız nüfuslardı ama diğer köylerle evlilik yaptıklarından şüpheleniyorum. Ve kıyamet senaryosunda da aynı şeyin olacağını tahmin ediyorum.

Smith'e göre hayatta kalan birkaç yüz kişilik nüfusun, üreme sistemini sürdürmek için bir yol bulması gerekiyor. Zira yakın akraba bireyler arasındaki evlilikler, küçük nüfusların karşılaştığı büyük bir zorluk.

Doğacak çocukların sağlıklı olması açısından karşı cinsten yeterli sayıda üreme çağında bireyler de gerekli olacak.

İnsanlar uzaya kaçmayı başarırsa ne olacak?

Bu noktada akla insanların olası bir kıyamet senaryosunda uzay araçlarıyla kaçmaya çalışabileceği geliyor. Peki böyle bir senaryoda uzay aracına minimum kaç kişi binmeli?

Fransa'daki Strasbourg Üniversitesi'nde uzay antropolojisi üzerine çalışan astrofizikçi Frédéric Marin ve ekibi daha önce bu konuya odaklanan araştırmalar yaptı.

Ekip, Güneş'e en yakın yıldızın yaşanabilir bölgesinde bulunan Proxima Centauri b isimli gezegene gidecek 98 kişilik bir mürettebatın yeterli olacağını söylüyor.

Öte yandan 6 bin 300 yıllık yolculuğa çıkacak Proxima Centauri b ekibi, rastgele bir gruptan oluşmamalı. Mürettebatta genlerini aktarmaya hazır, birbirine tamamen yabancı ve üreyebilecek 49 çiftten oluşmalı.

Zira yalnızca belirli koşullar altında uzay aracındaki nüfus, genetik açıdan çeşitli ve sağlıklı kalabilir.

Ancak ekibe göre 500 kişilik daha büyük bir mürettebat, genetik çeşitliliği muhafaza etme olasılığı daha yüksek olduğu için muhtemelen daha güvenli bir seçim olacak.

Benzer şekilde Dr. Smith de uzay görevlerinde her zaman minimum sayının üzerinde kalmak gerektiğini düşünüyor. Livescience'a konuşan Smith, şöyle açıklıyor: