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Kız meselesinden çenesini kırdılar ve ciddi darp ettiler!

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Kız meselesinden çenesini kırdılar ve ciddi darp ettiler!
Kız meselesinden çenesini kırdılar ve ciddi darp ettiler!

27.05.2023 tarihinde, saat 01.30 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren bir eğlence mekanı içerisinde;  B.F.(E-23), kız arkadaşına soru sorduğu gerekçesiyle Özcan DOĞAN’ın yüzüne yumruk vrumak suretiyle adı edilenin çene kemiğinin kırılmasına neden olmuştur.

Akabinde B.F. ve İ.F.(E-26),  aldığı darbeden dolayı yere düşen Özcan DOĞAN’ı ciddi bir şekilde darp etmişlerdir. Özcan DOĞAN, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Cerrahi Servisinde müşahade altında alınmış ve tedavisi halen devam etmektedir. B.F.(E-23) ve İ.F.(E-26) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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