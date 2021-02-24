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KKTC heyeti,Ankara Ticaret Odası Başkanı Baran'ı ziyaret etti

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Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kalkınması için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.
KKTC heyeti,Ankara Ticaret Odası Başkanı Baran'ı ziyaret etti

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kalkınması için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner’den oluşan Ekonomik Örgütler Platformu ile Kıbrıs Türk Ticaret Odası Ankara Temsilcisi Burcu Kayan’ın da aralarında bulunduğu KKTC heyeti, ATO Başkanı Baran'ı ziyaret etti.

Ziyarette, Türkiye ve KKTC arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerle yatırımların geliştirilmesi ve yeni tip Koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinin ekonomide oluşturduğu etkilerin ortadan kaldırılmasına yönelik yapılabilecek çalışmalar masaya yatırıldı.

ATO Başkanı Baran, burada yaptığı konuşmada, KKTC'nin, Koronavirüs aşılamalarıyla normalleşme sürecine gireceğini ve ekonomik çarklarını yeniden döndürebileceğini belirterek, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de KKTC'nin kalkınması için elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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