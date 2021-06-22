KKTC İnsan Hakları Derneği: “Kıbrıs Rumlarının 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti Olarak Temsiliyeti Kabul Edilemez”

KKTC İnsan Hakları Derneği, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a “Kıbrıslı Rumların 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti olarak temsiliyeti ve hükümeti olarak tanınmasının kabul edilemeyeceğini daha fazla gecikmeden Birleşmiş Milletlere duyurması” çağrısında bulundu.

KKTC İnsan Hakları Derneği, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a “Kıbrıslı Rumların 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti olarak temsiliyeti ve hükümeti olarak tanınmasının kabul edilemeyeceğini daha fazla gecikmeden Birleşmiş Milletlere duyurması” çağrısında bulundu.



KKTC İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı Hasan Işık, yaptığı açıklamada, Kıbrıs Rum ve Türklerinin kendi “devletlerine” sahip iki halk olarak yollarına devam etmeleri, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği’nin de Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık iradesine ve en temel insan haklarına saygı göstermesi gerektiğini söyledi.