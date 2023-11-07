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KKTC Kempo Jiu Jitsu Branşında Tarih Yazdı

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Kempo Savunma Sporları Federasyonu Milli takımı Türkiye’de İstanbul Şehrinde yapılan Jiu Jitsu hakemlik seminerine katıldı.
KKTC Kempo Jiu Jitsu Branşında Tarih Yazdı

Kempo Savunma Sporları Federasyonu Milli takımı Türkiye’de İstanbul Şehrinde yapılan Jiu Jitsu hakemlik seminerine katıldı. 4-6 Kasım tarihleri arsında yapılan Jiu Jitsu hakemlik seminerine KKTC Milli takım Jiu Jitsu teknik komite başkanı ve Milli takım antrenörü Ekim Özgüvenli, yardımcı asistanı Alara Berktuğ, sporcu Vedat Aydın ile birlikte Türkiye Muaythai Jiu Jitsu Federasyonu merkez hakem kurul başkanı Filiz Kayadan, eğitim kurul başkanı Ali Demirbaş ve 25 hakem ile 2 gün boyunca ortak seminer yürütüldü.          

Teorik ve Pratik Eğitimler

Türkiye Fighting teknik komite başkanı Ahmet Dörtlemez ve Brazilian Jiu Jitsu (bjj)(ju jitsu) branşında Cumhur Solak, KKTC milli takım antrenörü Ekim Özgüvenli, asistanı ve sporcusu beraberinde anavatan Türkiye’den seminere katılan hakemlerle birlikte 6 saat süre içerisinde teorik ve pratik eğitimler gerçekleştirildi.

Plaketler Verildi

Seminerin son günün de KKTC Kempo ve Jiu Jitsu Savunma Sporları Federasyonu başkanı Mehmet İngenç tarafından İstanbul il temsilcisi Fikret Dikmen’e, Marmara bölge başkanı Aydın Kaya’ya, merkez hakem kurulu başkanı Filiz Kayadan ve Jiu Jitsu yürütme kurulu başkanı Hulusi Elmas’a plaket takdim edilerek seminer sona erdi. Türkiye’de yapılan Jiu Jitsu hakemlik seminere katılan Kempo Savunma Sporları Federasyon başkanı Mehmet İngenç ve Milli takım kafilesi 6 Kasım Pazartesi akşam saatlerinde ülkemize dönüyor.  

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