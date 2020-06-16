KKTC Merkez Bankası Başkanı Görevden Alınmalı

Kazım And açıklamasına devamla, inşallah yaşamayız ama 2’nci pandemi olayını yaşarsak ülke büyük sıkıntı yaşar. Zaten ilk pandemi döneminde, İnşaat sektörü, Eğitim ve Turizm sektörü çöktü. Borç sıkıntısı ve mazbata tehlikesi en az 10 bin ailenin üzerindedir.Faizler yüksek. Pandemi döneminde esnaf kan ağlıyor. Kişiler ekonomik zorluklar ile boğuşuyor. O zaman kişi borcunu nasıl ödeyecek. İnsanlar sıkıntılı. Esnaf feryat ediyor. Tanıdığım bir otelci arkadaşım, pandemi döneminde bile çalışanını işten çıkartmadı. Ancak tefeci bir banka onu soyup soğana çevirdi. Onu çek yasağına soktu. Kredi istedi, Merkez Bankasının tebliği var, geri taksitleri var. Çek yasaklılarına da kredi verilmez deniliyor. Otelcinin ayağa kalkması için krediye ihtiyacı var ama Merkez Bankasının çek yasakları ile ilgili tebliği nedeniyle kredi talebi geri çevriliyor.Ağır ekonomik durumlarda, pandemi olaylarında, büyük yangınlarda kişinin o borcu ödenemez diye Anayasada madde var. Hukukçular bunu okusun. Ancak, borç donuğa düştü. Kişi borcu nedeniyle çek yasağına girdi ve bu konuda Merkez Bankasının tebliği var diye bankalar işlem yapmıyor. Bu yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle borcunu ödeyemeyen iş adamını, esnafı ve kişileri daha da zora sokuyor. Ben başbakan olsam Merkez Bankası başkanını hemen görevden alırım Ama Başbakan alamaz ifadesinde bulundu.

FAİZLER DÜŞÜRÜLSÜN VE BORÇTAN DOLAYI HAPİSLİK OLMASIN

2014’de temel borçların yapılandırılması yasası ile bankaların karşısında durabildik.Yine borçların yapılandırılmasına gidilebilir. O zaman 3 yargıçtan birisi bu kararlar alınırken red vermişti. Neden niçin verdiğini bilmem o açıklasın. Ekonmik durgunluk sürüyor. Turist belli şartlardan dolayı gelemeyecek. Gelirse 14 gün burada karantinada kalacak. Türkiye’de de 14 gün karantina süresinde kalacak.Etti 28 gün bu iş nasıl olacak? Bugüne kadar yaşanan sıkıntılar katlacak diyen And, bu nedenle, borçları 3 yıl tatile çıkartacaksınız. Kredi faizini düşüreceksiniz. Hatta faizin bir miktarını, bu süre içerisinde devlet ödesin. Faiz %2-3-veya 4 ‘e insin. Ve insanlar rahatlatılsın. Borç alacak ilişkilerinde hapis kaldırılsın. Mahkeme kararına riayetsizlikten dolayıinsanlar mazbatadan hapis ediliyor diyorlar. Peki o mahkeme kararına o borçlar neden olmuyormu? İşte bu nedenle hapisliği kaldıracaksınız. Ekonomi Bakanı Hasan Taçoy, borçların bir yıl ertelenmesi konusunu düşündüğünü söyledi dedi.

BAŞBAKAN BANKACILARIN KARŞISINDA DURAMAZ

Kazım And açıklamalarına şöyle devam etti; ‘’ 1974 yılından beridir bankalar parayı çuval ile götürdü. Bazı düzenlemeler yapılsın denildinde, para mevduat sahibinindir deniyor. Ama 10 TL 40-50’ye katlanıyor. Ve sabit gelirliye yükleniliyor.Tefeci bankalar elini taşın altına koymuyor. Kolaya kaçarak, faizin faizi ile katlanarak büyük meblağlara yükselen borç nedeniyle borçlunun neyi varsa ona saldırıyor. Başbakana bu konuda sitemliyim. Başbakan tefeciler konusunda bir takım çalışmalar içerisine girdi. Tefecilere karşı yeni bir uygulamaya gidilecek. Başbakanın bankaların karşısında durabileceğinden emin değilim. Ancak muhalefet bu konuda kesin destek verecek.Faiz, icra iflas yasası ve mazbatalar ile ilgili çalışmalarımız var.Bu konuda başbakanın siyasi iradesi varmı? Sanmam.’’